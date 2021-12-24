美日制定共同作戰計畫！因應台灣「緊急狀況」

兩岸關係緊張，台灣與日本的互動持續升溫，多名日本政府相關人士都陸續表示，台灣的安全對日本而言相當重要，前首相安倍晉三甚至直言「台灣有事就是日本有事」，引發北京強烈不滿。近日又有消息人士透露，日本自衛隊已與美軍制定了有關台灣出現突發事態的聯合作戰計劃草案。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-24 06:59:53
綜合《共同社》等日媒報導，這份計劃內容，包括在緊急狀況的初期階段，美國海軍陸戰隊將在鹿耳島縣到沖繩縣的南西諸島，設立臨時的攻擊用軍事據點。預計會在明年初召開的美日外交和國防首長2+2會談（日美安全保障協議委員會）開始正式的規劃工作。
報導提到，在一般情況下通常不會新建基地，但若台灣出現突發事態，致使緊迫度升高，則將在自衛隊的支援下投入部隊。至於美軍設置據點的情況則是，北京和台灣的軍方發生戰鬥，若放任不管，恐將影響日本和平與安全，屬於重要影響事態。
報導進一步指出，南西諸島有近200個島嶼，其中可能作為軍事據點的約有40處，以淡水可以自給為條件進行甄選，包括陸上自衛隊已部署導彈部隊的奄美大島、宮古島以及計劃部署的石垣島。
然而，美軍在日本國內設置據點一事，除了需要日本政府作出政策決定，並完善土地使用和保護國民等相關法律以外，若真的得以執行，南西諸島勢必成為攻擊對象，難免會遭日本國民批評，該計劃不夠考慮到居民的安全。
最後，報導也聲稱，在今年4月舉行的美日首腦會談聯合聲明中，罕見提及台灣穩定的重要性，為半世紀以來首見，當時雙方已為制定作戰計劃暗中進行磋商。