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懷疑愛女遭下藥性侵　父動私刑打死嫌犯遭判刑12年

▲林姓男子懷疑女兒遭到王姓男子與莊姓男子下藥性侵，並因此想不開輕生；故夥同友人毆打王男莊男，結果造成王男死亡、莊男重傷。（示意圖／翻攝自Unsplash圖庫）
▲林姓男子懷疑女兒遭到王姓男子與莊姓男子下藥性侵，並因此想不開輕生；故夥同友人毆打王男莊男，結果造成王男死亡、莊男重傷。（示意圖／翻攝自Unsplash圖庫）

編輯中心/綜合報導

2021-12-24 07:31:47

林姓男子懷疑女兒遭到王姓男子與莊姓男子下藥性侵，並因此想不開輕生。故夥同友人曾男、蔡男，挾持逼供王男與莊男，想知道事情真相，並持熱熔膠條、棍棒毆打及電擊凌虐，結果造成王男死亡、莊男重傷。台中地院審理後，依傷害致死罪判處林男3人分別12年4月、10年8月、8年6月有期徒刑，全案仍可上訴。

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根據判決書指出，55歲林男的女兒於2017年11月間，自行服藥不治死亡。林男懷疑女兒生前遭綽號「咖啡」的王男，下藥迷昏性侵後拍攝影片威脅，因此才走向輕生。事隔兩年林男仍耿耿於懷，遂於2019年6月間，將狀況告知友人33歲曾男，共謀要約出王男找出真相。林男夥同曾男、24歲蔡男，於2019年7月在台中市南屯區一家汽車旅館找到王男，並將王男帶至南投縣一家汽車旅館盤問。

王男聲稱案件為綽號「小天」的莊男主謀，並承諾會找出相關影片等紀錄，接著林男要求王男寫下道歉書，並下跪認錯，才讓王男離開。同年8月16日，曾男夥同蔡男、李男等人，將莊男約出後，帶往彰化縣花壇鄉某處三合院，並要王男到場與莊男進行對質。不過王男莊男說法兜不攏，林男等人便持熱熔膠條、棍棒毆打，還以電擊棒施以電擊。

王男莊男被打到重傷，林男等人將其送至醫院急救，但王男送醫後仍不治，莊男則經治療後救回一命。林男等人隨後自行到警局投案，案經台中地檢署偵辦後依傷害致人於死、私行拘禁等罪起訴。

台中地院審理時認為，涉案的林男等3人，均辯稱因林女遭性侵才共謀犯案；但卻無確切證據可指王男與莊男對林女有相關犯行，不思採合法手段解決。而3人事後均未與王男家屬達成和解，法官判處林男12年4月、曾男10年8月、蔡男8年6月徒刑，全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）

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