台南上空驚見神秘飛行物 軍事專家：中共CZ-7A運載火箭
有網友昨（23）晚在「爆料公社」臉書發文，貼出一段自己拍攝的影片，透露在台南西港後營看見天空出現不行飛行物，引發熱議。對此，前海軍官校軍事學科部教官、軍事專家呂禮詩認為，網友看見的正是中共於海南島發射，搭載試驗12號01、02衛星的CZ-7A運載火箭。
編輯中心/綜合報導
2021-12-24 08:39:36
網友分享的影片中可以看見拖曳著白煙的不明飛行物從空中飛過，原PO好奇詢問大家「請問這是什麼東西？」一時議論紛紛。而呂禮詩則在臉書發文表示，「廣州看得到的CZ-7A運載火箭，在台南看得見嗎？」指出昨日傍晚18時12分，搭載試驗12號01、02衛星的中國CZ-7A運載火箭，在位於海南島的文昌航天發射場升空，被中國民航機師在廣州空域拍攝下來，中國航天報也認證轉發微博。
呂禮詩認為，「遺憾的是不敢具名的軍方人士私下予以否認。如果這位長官先看了法國解放軍事觀察家Henri Kenhmann所繪CZ-7A運載火箭的發射軌道，與中國民航機師的影片，應該就不會這麼有勇氣的否認了吧」，並提示廣州緯度23°07'N，台南西港後營緯度23°08'N，認為網友在台南西港後營目擊的「不明飛行物」，應該就是CZ-7A運載火箭。
國防部則表示，我國周邊海域、空域動態，國防部均有嚴密掌握，目前狀況正常。（編輯：倪浩軒）