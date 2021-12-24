女網友曝林俊傑私訊？怒譙「我不是你的女伴玩具」

王力宏與李靚蕾的「宏蕾之戰」暫時休兵，又有新戰場開演！日前嗆聲林俊傑出來面對的女網友，今（24）日凌晨曝光雙方私訊，喊話「我真心真心真心希望，我們本來可以簡簡單的私事，真不要到了變成我們不幸的故事的那一天。」





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▲林俊傑兼具創作與演唱實力，獲得許多女歌迷喜愛。（圖／翻攝林俊傑微博）

▲女網友曝光與林俊傑私訊，怒吼被他欺騙。（圖／翻攝C-peaceful-and-quiet1011 微博）

▲女網友曝光林俊傑私訊，指他曾告知去看科技展。（圖／翻攝C-peaceful-and-quiet1011 微博）

▲女網友曝光林俊傑私訊，他到飯店還向女方報平安。（圖／翻攝C-peaceful-and-quiet1011 微博）

▲女網友曝光林俊傑私訊，雙方對談沒有共識。（圖／翻攝C-peaceful-and-quiet1011 微博）

依照女方曝光的訊息，男方曾告知她和媽媽到拉斯維加斯看科技展，彼此互相關心，抵達酒店也會報平安，但後續訊息卻是吵架，她怒氣質問男方：「我現在覺得我比白痴更白痴！我太不舒服了！我為何現在還會被你騙，我的生活很簡單！我不適合當你的靈感，也不適合當你的女伴玩具！你那麼多女人，怎麼偏要找我玩！就是我比較安全嘛，我一定不會害你嘛！」對方則回覆：「你可以冷靜嗎？我一點都沒有要跟你玩的意思。」





女方又再說「我不喜歡你說那些重複的傷害我的話，我喜歡簡單和真實，我現在沒精力和你演戲」，男方回覆「我也喜歡簡單和真實」，她無奈地說：「我們喜歡的簡單和真實也許不一樣吧，總之這一次我真的累了也夠了。」





該名女網友指稱因為很久沒使用微信，不在林俊傑好友名單，只好1個月裡，不斷透過他人聯繫對方，林俊傑卻一直沉默不願面對，才不顧疫情飛到新加坡，昨天終於和林俊傑助理聯繫上，但沒有得到想要的回覆，索性曝光兩人連絡訊息。





不過該位女網友並無出示和林俊傑的合照，也無法證實受話方就是林俊傑，受到眾多網友質疑P圖，或是被不明網友欺騙感情，誤把帽子扣到林俊傑手上，勸她直接放圖實錘，不然就報警，「不然這種聊天紀錄誰都能造假」。



