遭蒲亭痛批出爾反爾　北約秘書長駁：從未承諾不擴張

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）23日在莫斯科召開年度記者會，再度談及烏俄衝突、北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）等問題，強調不會接受北約繼續東擴，並批評北約出爾反爾，違反不擴張的承諾，公然欺騙俄羅斯。對此，北約秘書長史騰柏格（Jens Stoltenberg）則回應，北約從來沒有承諾過不會擴張。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-24 09:10:10
綜合《俄羅斯衛星通訊社》等外媒報導，史騰柏格引述了《北大西洋公約》以及《北約—俄羅斯基本協定》（NATO-Russia Founding Act）等文件，聲稱任何國家都可以尋求加入北約：「這是歐洲安全的一項基本原則，而俄羅斯也贊同這一原則。這不是引述一些說話就可以改變的。」
史騰柏格進一步指出，北約盟國也斷然否認曾做過任何關於北約不會擴張的承諾。
在蒲亭與西方聯盟交鋒之際，烏克蘭邊境緊張仍在持續，俄羅斯空降軍於23日至24日，在2014年佔領的克里米亞半島及南部亞速海沿岸舉行大規模演習，模擬奪取及封鎖地區，由俄國空降部隊指揮官謝爾久科夫（Andrey Serdyukov）領頭，演習內容包含空降部隊、炮兵部隊、防輻射及化武部隊、無人機等。
此外，也有英媒23日引述消息人士報導，俄羅斯近幾週在親俄分離主義者控制的烏克蘭東部，招聘、部署僱傭兵，主要目的應是為了抵禦烏克蘭政府軍。