整形名醫公益捐款　助星星兒打造愛星園

高雄知名曹賜斌整形外科診所，多年來秉持落實社會企業、回饋社會的精神，以實際行動展現感恩與愛心。今年院長曹賜斌與星星兒社會福利基金會董事長林美淑、高雄市理事長科學美育協會許曉丹等，共同啟動感恩捐贈公益活動。診所除了捐款年度盈餘10分之1，做為自閉兒愛星園建造基金之外，並號召各界響應。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-24 09:54:20
曹賜斌表示，希望籍此活動抛磚引玉，喚起各界以行動展現感恩與愛心，捐贈善款與物資給星星兒社會福利基金會，讓「星星兒」受到妥善的生活照護。活動自11月25日感恩節當天啓動，近一個月下來，獲得親友、診所求治者及各界善心人士熱情響應下，加上診所的什一奉獻截至12月22日為止，共獲募50萬元捐款，將全數贈與星星兒社會福利基金會，讓打造自閉症者的「愛星園」照顧家園能早日實現。
「人生70才開始！」今年適逢曹賜斌院長70歲大壽，特別於23日晚上舉辦「公益慶生晚會」，結合公益、聖誕節、25周年慶及慶生宴，別具意義。
星星兒社會福利基金會董事長、本身也是自閉症患者家長的林美淑表示，基金會日前已在高雄市大樹區購置好土地，預定建造一處成人自閉症者的全日型照顧家園「愛星園」，目前積極籌募基金，因建造總經費約1億2千多萬元，近年來適逢疫情影響，募款相當不易，特別感謝曹賜斌院長拋磚引玉，並獲得各界熱情迴響，令她深受感動，讓星星兒的夢想家園能美夢成真。