小S認男友最愛黃子佼 解答老公當年脫口「臉很白」真相
小S（徐熙娣） 先前因邀奧運「國手」到家吃飯，遭大陸網友撻伐，如今她強勢回歸螢光幕，主持由姊姊大S（徐熙媛）擔任製作人的網路節目《熙娣想聊》，節目昨（23）日首播，小S首集節目就同框已經分手20年的「經典舊愛」黃子佼，認了對方是歷任男友中最愛的一個，而黃子佼也透露小S老公許雅鈞對他初次見面的評價，坦言至今仍一頭霧水。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-24 10:40:19
眼看前任黃子佼現在與老婆孟耿如婚姻幸福美滿，還即將迎來女兒，小S獻上見面大禮「如佼似漆」匾額，除了寫下「前女友小S賀」之外，還不忘提醒「婚姻之路不好走」，而黃子佼收到後則臉色略顯尷尬：「這禮物真的很棒。」黃子佼爆料與許雅鈞初次見面後，對方只給了一句「臉很白」的評語，坦言這麽多年來，一直都不知道其意思，而小S則親自解答：「我跟他結婚16年，他常常講話都讓我摸不著頭緒。」
小S與黃子佼交往4年，坦言對方在心裡一直占有重要位置，她也在鏡頭前逼問：「你當時為什麼不跟我求婚？」而黃子佼則認為結婚這種事不能衝動，因為有些事相隔數年後再回頭看，可能就會認同當時的決定，又反問小S：「有沒有覺得沒嫁給我算鬆口氣？」小S直白地笑說：「超大一口氣」。