無印良品全台最大旗艦店來了！明年1/26開幕主打玻璃DIY
MUJI無印良品先前就宣布要在大直美麗華打造全台最大的旗艦店，如今這個消息即將成真，無印良品官方宣佈位在美麗華百樂園漾館2樓的旗艦店，開幕日期訂在明年1月26日，約600坪大將是全台最大分店，含四大特色區域包含：玻璃工坊、良品市場、MUJI BOOKS、給水機服務區等。官方也宣布，這次攜手「春池玻璃」打造全台唯一玻璃工坊，無印良品不只能買到生活用品、零食乾貨等，以後在旗艦店甚至要提供玻璃DIY體驗、玻璃製品販售，以及為了提倡永續環境，未來還要做玻璃回收服務。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-24 13:37:12
MUJI無印良品表示，促成本次攜手「春池玻璃」的關鍵，是因為玻璃屬於100%可回收再製的素材，依據「春池玻璃」統計，台灣每年玻璃回收量達1億公斤，這些回收後的玻璃，經過人工分類、分色及去雜質等程序後，再經機械磨碎及窯爐熔燒等製程，重生為嶄新的物品，而回收再製的過程約可減少16萬8000噸的碳排放量，相當於500座大安森林公園一年的碳吸附量。
也因此，這將是MUJI無印良品全台首座設立玻璃工坊，以及提供民眾玻璃回收服務的店舖，也希望藉由雙方合作，讓MUJI更接地氣，將台灣在地傳統工藝廣傳，並支持循環經濟。