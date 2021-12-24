聖誕節前夕　瑞信募集禮物送愛到病房

為讓生病的孩子也能享有歡樂過節氣氛，瑞信兒童醫療基金會號召國內企業、團體、社會大眾認捐聖誕禮物，舉辦聖誕歡樂列車的活動，一起將愛送到醫院給住院、早療與看診的兒童；活動受到熱烈的迴響，募集的禮物數量創新高。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-24 10:21:50
瑞信兒童醫療基金會共同創辦人陳淑姿說，活動舉辦至今已邁入第18年，今年7月開始調查各醫院需求，回報需求數逾2000份禮物，原本擔心受疫情的影響，各界認捐意願會降低，但在發出邀請時，無論企業認捐或社會募集都可用秒殺形容，顯見聖誕歡樂列車活動已受到大家的肯定；瑞信也很樂意架起這個公益平台，整合各界資源，在年終與大家一起做一件溫暖的事。
今年發送對象包括北、中、南、東及離島等15家醫院的病童，12月初開始到醫院發送禮物，有些認捐企業也陪同出席；為增添活動熱鬧氣氛，基金會創辦人暨董事長吳春福更變裝成聖誕老公公，並引起小病童關注眼神與驚喜歡呼聲，年齡較大的小朋友們會開心的與聖誕老公公互動，小小孩則好奇中帶著畏懼，哭泣地接過禮物但仍不忘伸出小手與老公公擊掌，畫面溫馨逗趣。
吳春福說，今年活動參與的對象比往年增加很多，禮物趕在聖誕節前發送完成，幾乎環島一周，雖然很累，但心中卻很溫暖，感謝第一線的醫護人員，也謝謝所有捐贈禮物的企業與個人；每一份禮物都在捐贈者精心挑選與包裝下，並貼心的附上祝福的卡片，就是要把一份份的暖心與關懷，送到醫院給生病的孩子，祝他們早日康復、聖誕節快樂。