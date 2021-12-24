COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

綠推竹竹併替林智堅延續權力　時力酸：乾脆取消連任限制

▲針對民進黨團強修地制法讓林智堅可以繼續選新竹，時力立委邱顯智酸，乾脆修法取消縣市長連任限制。(圖／記者呂炯昌攝，2021.12.24)
▲針對民進黨團強修地制法讓林智堅可以繼續選新竹，時力立委邱顯智酸，乾脆修法取消縣市長連任限制。(圖／記者呂炯昌攝，2021.12.24)

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-24 11:07:58｜2021-12-24 11:16:42

為了讓新竹市長林智堅能夠繼續參選，蔡英文總統下令黨公職支持大新竹合併升格，民進黨立院黨團今（24）日發動甲級動員力拚《地方制度法》修法過關。時代力量立院黨團痛批乾脆修法取消縣市長連任限制。

我是廣告 請繼續往下閱讀
時代力量立委邱顯智痛批，林智堅當了7年新竹市長，過去從沒聽他在講新竹縣市合併，但是在卸任前才提出竹竹合併倡議，並且適用在自己身上。

邱顯智反酸民進黨團總召柯建銘，修改《地方制度法》第4條條文，將「且」改成「或」，即將卸任的首長不想受到連任限制，乾脆直接修法，把《地制法》56條中地方縣市長的競選連任限制取消，「要選多久就選多久，要做多久就多久」，國外很多例子，掌握政治權力的政治人物不願受法拘束，想辦法把連任限制拿掉，《地制法》56條針對縣市長連任限制、《地制法》57條鄉鎮長連任限制，通通拿掉不是更省事？

針對民進黨強推竹竹合併硬扯晶圓聚落，民眾黨立委高虹安反問，新竹科學園區的主管機關是科技部，而且竹科涵蓋新竹縣市與苗栗縣，竹竹併根本無法涵蓋所有竹科區域。

高虹安指出，新竹科學園區產業界長期面臨缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才等「五缺」問題，到底為何要合併才能解決問題，應該是新竹縣市首長坐下來討論才能解決問題。

▲針對民進黨強推竹竹合併硬扯晶圓聚落，民眾黨立委高虹安質疑無法解決產業面臨五缺問題。(圖／記者呂炯昌攝，2021.12.24)
▲針對民進黨強推竹竹合併硬扯晶圓聚落，民眾黨立委高虹安質疑無法解決產業面臨五缺問題。(圖／記者呂炯昌攝，2021.12.24)

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀