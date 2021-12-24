綠推竹竹併替林智堅延續權力 時力酸：乾脆取消連任限制
為了讓新竹市長林智堅能夠繼續參選，蔡英文總統下令黨公職支持大新竹合併升格，民進黨立院黨團今（24）日發動甲級動員力拚《地方制度法》修法過關。時代力量立院黨團痛批乾脆修法取消縣市長連任限制。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-24 11:07:58｜2021-12-24 11:16:42
時代力量立委邱顯智痛批，林智堅當了7年新竹市長，過去從沒聽他在講新竹縣市合併，但是在卸任前才提出竹竹合併倡議，並且適用在自己身上。
邱顯智反酸民進黨團總召柯建銘，修改《地方制度法》第4條條文，將「且」改成「或」，即將卸任的首長不想受到連任限制，乾脆直接修法，把《地制法》56條中地方縣市長的競選連任限制取消，「要選多久就選多久，要做多久就多久」，國外很多例子，掌握政治權力的政治人物不願受法拘束，想辦法把連任限制拿掉，《地制法》56條針對縣市長連任限制、《地制法》57條鄉鎮長連任限制，通通拿掉不是更省事？
針對民進黨強推竹竹合併硬扯晶圓聚落，民眾黨立委高虹安反問，新竹科學園區的主管機關是科技部，而且竹科涵蓋新竹縣市與苗栗縣，竹竹併根本無法涵蓋所有竹科區域。
高虹安指出，新竹科學園區產業界長期面臨缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才等「五缺」問題，到底為何要合併才能解決問題，應該是新竹縣市首長坐下來討論才能解決問題。