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睡夢中「聞到檀香味」！爸秒衝醫院病房　她驚：撿回一命

▲原PO表示當時住院時，爸爸因為在睡夢中聽見一句話，馬上從家中趕去醫院陪她，後來才知道自己因為爸爸，幸運躲過一劫。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲原PO表示當時住院時，爸爸因為在睡夢中聽見一句話，馬上從家中趕去醫院陪她，後來才知道自己因為爸爸，幸運躲過一劫。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-12-24 11:12:08

民間有許多「抓交替」的傳說，不少人都抱著「寧可信其有，不可信其無」的態度，也不願對鬼神不敬；對此，就有一名女網友分享親身經歷，她表示當時住院時，爸爸因為在睡夢中聽見一句話，馬上從家中趕去醫院陪她，後來才知道自己因為爸爸，幸運躲過一劫。

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該名女網友在臉書社團《爆系故事館》發文，分享自己的親身經歷，她表示當時住院，都是全家人輪流在醫院照顧她，「弟弟妹妹們下課會直接坐公車到醫院陪我，爸爸媽媽則是完成工作後買便當到醫院」。

▲原PO爸爸半夜突然跑去醫院病房。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO爸爸半夜突然跑去醫院病房。（示意圖／取自unsplash）
某天，原PO的男友到醫院陪她，想讓她爸媽回家好好睡一覺，不過就在當天晚上六點多，隔壁病床來了一位小妹妹，原PO爸媽晚上八點要回家時，特別叮嚀「今天要開燈睡」，「就這樣一路睡到半夜，我記得是凌晨3點，爸爸突然跑來醫院，很急促的腳步搭配溫柔的聲音，說著『爸爸在這，別怕』」。

當時原PO男友看見爸爸來了，驚醒說「叔叔，這個床給你睡」，豈料原PO爸爸竟說「不用，你睡你的，我有事情要辦」，說完就坐在原PO床位拉簾旁，手交叉放胸口，就像在等誰一樣，直到早上太陽升起，爸爸等她醒來才說「沒事了，以後爸爸都會保護妳」，但這也讓原PO滿頭問號。

後來出院，原PO才知道，當時隔壁的小妹妹是要被「抓交替的」，「她在出事後，她媽媽還把她掉的鞋子撿回來，祂們會跟著鞋子找到醫院」，原PO表示，那天晚上爸爸突然驚醒，從床上跳起來，就說「要去醫院，因為有『人』要去那邊」。

▲民間流傳「抓交替」的傳說。（示意圖／取自unsplash）
▲民間流傳「抓交替」的傳說。（示意圖／取自unsplash）
原來，爸爸在那一天睡夢中聞到檀香味，有個聲音跟他說『快去醫院，怕會抓錯人』」，原PO說，爸爸聽到以後才緊張到立刻飛奔到醫院，「說真的，當下覺得爸爸超帥，事後才知道，原來小妹妹跟我同姓氏」。

貼文一出，掀起熱議，「有爸爸在都不用怕」、「妳爸爸好疼妳，要好好孝順他！那隔壁床的小妹妹後來有平安出院嗎？」、「爸爸好暖」、「還好爸爸有去」、「所以............不要撿鞋回去」、「爸爸好暖！爸爸真的是最擔心女兒的人」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法，僅供參考。
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