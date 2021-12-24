睡夢中「聞到檀香味」！爸秒衝醫院病房　她驚：撿回一命

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某天，原PO的男友到醫院陪她，想讓她爸媽回家好好睡一覺，不過就在當天晚上六點多，隔壁病床來了一位小妹妹，原PO爸媽晚上八點要回家時，特別叮嚀「今天要開燈睡」，「就這樣一路睡到半夜，我記得是凌晨3點，爸爸突然跑來醫院，很急促的腳步搭配溫柔的聲音，說著『爸爸在這，別怕』」。
當時原PO男友看見爸爸來了，驚醒說「叔叔，這個床給你睡」，豈料原PO爸爸竟說「不用，你睡你的，我有事情要辦」，說完就坐在原PO床位拉簾旁，手交叉放胸口，就像在等誰一樣，直到早上太陽升起，爸爸等她醒來才說「沒事了，以後爸爸都會保護妳」，但這也讓原PO滿頭問號。
後來出院，原PO才知道，當時隔壁的小妹妹是要被「抓交替的」，「她在出事後，她媽媽還把她掉的鞋子撿回來，祂們會跟著鞋子找到醫院」，原PO表示，那天晚上爸爸突然驚醒，從床上跳起來，就說「要去醫院，因為有『人』要去那邊」。
「原來，爸爸在那一天睡夢中聞到檀香味，有個聲音跟他說『快去醫院，怕會抓錯人』」，原PO說，爸爸聽到以後才緊張到立刻飛奔到醫院，「說真的，當下覺得爸爸超帥，事後才知道，原來小妹妹跟我同姓氏」。
貼文一出，掀起熱議，「有爸爸在都不用怕」、「妳爸爸好疼妳，要好好孝順他！那隔壁床的小妹妹後來有平安出院嗎？」、「爸爸好暖」、「還好爸爸有去」、「所以............不要撿鞋回去」、「爸爸好暖！爸爸真的是最擔心女兒的人」。（編輯：郭佩蓉）
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