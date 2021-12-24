中國運載火箭通過南台灣上空？國防部：海空動態正常

有民眾昨晚在臉書爆料公社上傳影片，稱在台南西港目擊天空有拖著白煙的不明飛行物。軍方今 (24)日回應表示，海空動態皆有嚴密掌握，目前狀況正常，並沒有演訓或射擊任務。軍事專家則認為，這應該是中國從海南島發射的CZ-7A運載火箭軌跡。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-24 11:38:15｜2021-12-24 11:57:48
針對民眾表示，在南台灣上空看到不明飛行物，前海軍新江軍艦艦長呂禮詩今日在臉書發文指出，昨晚6時12分，搭載試驗12號01、02衛星的中國CZ-7A運載火箭，在位於海南島的文昌航天發射場升空，正巧被中國民航機師在廣州空域拍攝下來；廣州看得到的CZ-7A運載火箭，在台南看得見嗎？他也指出，廣州與台南西港後營的緯度同樣都是北緯23度。
國防部今日表示，有關台海周邊海、空域相關動態，均有嚴密掌握，目前狀況正常。空軍司令部則表示，昨天晚間南台灣並沒有演訓任務、也沒有射擊訓練，空軍也不對此做回應。
CZ-7為長征七號運載火箭的英文縮寫，是由中國航天科技集團公司研製的新一代中型液體燃料運載火箭。長征七號於2008年11月21日開始研發，可用於發射天舟號貨運飛船，用於太空站補給工作。