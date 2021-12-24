建構超商安全網 苓雅警推廣「110視訊報案」APP
為強化超商及24小時營業之賣場、加油站員工等24小時營業之賣場安全，高市警局苓雅分局召開「強化超商員工安全維護會議」，推廣警政署近期推出之「警政服務」及「110視訊報案」APP，透過實際操演，向會議人員展示APP之功能及操作步驟，透過智慧型手機的定位系統，也能持續更新報案者的所在位置，協助警方正確且快速地指派警力處理。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-24 13:00:00
「強化超商員工安全維護會議」邀集苓雅區內超商及24小時營業之賣場、加油站從業人員與會，會議由苓雅分局分局長梁東山主持，透過會議與各大超商及賣場建立雙向聯繫平台，強化職場安全。
苓雅分局表示，「警政服務」及「110視訊報案」APP提供民眾更多元的報案管道，連上網路後，能以視訊方式即時回傳現場影像，同時也可利用文字對談向員警溝通資訊；此外，透過智慧型手機的定位系統，也能持續更新報案者的所在位置，協助警方正確且快速地指派警力處理。
另外，苓雅分局更規劃協勤民力，如義警、民防、輔警及巡守隊，來與超商及24小時營業之賣場、加油站配合，共同維護治安及店員之安全。
分局長梁東山於會中表示，超商為市民生活帶來便利，更是民眾生活不可或缺的一部分，希望會議中介紹之自我防衛觀念及「110視訊報案」APP能發揮功效，對商家店員之安全維護發揮作用；另對於暴力攻擊事件，警方絕對不會容忍，一旦發生危害，將立即派遣警力到場應處，迅速將不法分子逮捕法辦。