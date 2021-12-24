汪小菲被抓包！外帶長髮嫩妹過夜　大S：珍惜當下祝福他

40歲的汪小菲上個月宣布與大S離婚，恢單後以霸道總裁姿態圈粉，吸引女粉絲合影狂追，更被爆料已有25歲新歡張穎穎，他18日發律師信否認此事，還嗆聲「挨個挨個告」，被王思聰狠虧根本「死鴨子嘴硬」，結果大陸狗仔隊今（24）日曝光汪小菲早在16日就帶嫩妹回家，疑似就是緋聞對象張穎穎，3天就見了2次，讓他被媒體啪啪打臉了。對於前夫找到第二春，大S向《NOWnews今日新聞》表示：「對我來說都過去了，我珍惜當下，祝福小菲。」





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▲長髮美女穿著羽絨服，坐進汪小菲的座車。（圖／翻攝飯圈雜談微博）

▲長髮美女進車裡後，汪小菲還抽菸不斷吞雲吐霧。（圖／翻攝飯圈雜談微博）

汪小菲16日出席「麻六記」餐廳開幕後，被陸媒「江小宴」拍到在亮馬橋附近廣場等人，不一會兒有位穿著羽絨服的長髮美女前來，坐進了汪小菲的座車，司機把兩人送到他在大悅城附近的住所，當晚沒見他們離開住所。直到18日，該名美女再度現身該大樓樓下，一度因門禁打不開門，只好致電求救進門，直到晚上10點也沒出來，3天2夜似乎都待在汪小菲家裡。





較諷刺的是，汪小菲18日被爆出新歡張穎穎時，在微博兩度否認出軌並張貼律師函，對外嗆聲「你們願意你們的大王（大S）不開心嗎？十年了，都是相互的，再弄我？」表示不好意思讓朋友捲入風波，當晚卻又把嫩妹打包回家，如今影片拍得清清楚楚，不知這次他會做何解釋。





▲張蘭在抖音被問和張穎穎的關係，氣得大罵「是你媽！」（圖／翻攝張蘭抖音）

▲張穎穎16日穿著，與汪小菲打包回家的長髮美女如出一轍。（圖／翻攝人間最燙嘴清粥微博）

而張穎穎也被網友曝光，16日在社群平台亮相，剛好穿了件羽絨服，與汪小菲帶回家的女性不謀而合，母親張蘭也爆出和張穎穎合照、一起旅遊，被網友質問關係「那到底張穎穎是誰？說一下嘛。」她氣得回覆「是你媽！」母子脾氣都很火爆，堅持不願承認這段緋聞。



