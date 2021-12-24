《地制法》之亂 柯文哲：台灣缺少有力在野黨制衡民進黨
立法院民進黨團今（24）日上午打算針對《地方制度法》提出修正草案，首要目的就是為了新竹縣市合併問題解套。不過國民黨方面也隨即做出抵制，佔領主席台癱瘓議事，也讓立法院長游錫堃不得不宣布會議休息。對此台北市長柯文哲則表示，民進黨的所作所為人民都看在眼裡，但現階段面對一個蠻橫的執政黨，卻缺少了相對強而有力的在野黨進行制衡。
記者丁上程／台北報導
2021-12-24 11:58:49
柯文哲表示，在修正地方制度法之前，應該要先優先通過財政劃分法或是國土計畫法。「我還記得總統蔡英文2016年上任前，我還跟林全（時任行政院長人選）見過面，他說財政劃分法要修，我還告訴他我們一定配合。」柯文哲說，結果現在已經快6年了都還沒有啟動修正。
「不要為了短期利益犧牲長期利益，不要為了少數利益犧牲多數的利益，更重要的是不要為了政黨利益犧牲國家利益。」柯文哲直言，比修正地方制度法、增列七都更重要的是財政劃分法、國土計畫法，「面對這樣一個蠻橫的執政黨，台灣人民都看在眼裡。」
不過話鋒一轉，柯文哲也直言現階段缺少一個強而有力的在野黨去制衡執政黨。「丟水球、丟豬肉內臟，不是抗爭的方法。」柯文哲表示，這樣對台灣的政治也不是好事。而現場記者也追問，是否民眾黨更是一個合格的在野黨？不過柯文哲也坦言，現階段民眾黨太小了，且他也不贊成激烈的抗爭行動，還是可以用說理的方式。