朱立倫親征高雄市長？侯友宜：最重要是把角色做好

四大公投讓藍營四大皆空，重挫國民黨的士氣，黨內擔憂衝擊2022年的縣市長選舉，因此傳出國民黨主席朱立倫不排除親征高雄市長選舉；對此，新北市長侯友宜今（24）日表示，每一個人的未來，都要尊重每一個人的決定，每個人有每個人的角色，最重要是把角色做好。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-24 12:03:09
至於音樂教父劉家昌臉書痛批國民黨主席朱立倫「不追究戰犯，沒有是非，算個男人嗎？」應開除侯友宜的看法；侯友宜回應，其實新北市還有很多的大小事，都有待我們跟所有的市民一起努力來做好，這才是人民最關心的，尤其人民更關心的是薪水有減少嗎？物價一直在波動、經濟、民生還有防疫，這才是我們大家最關心的，我們應該往前看，好好的努力的做事，回應民眾的需求。
是否會替中二選區立委補選的候選人顏寬恆站台？侯友宜強調，現在還有很多的工作，有待我們把事情做好，更重要的，好好的做出民意能夠滿意的，這才是我們現在所有的角色，只要我們把角色做好，相對的支持我們的人，就會認同支持做事的人。
侯友宜今日視察府中美學「文化路、北門街、西門街人行時空廊道改造工程」，認為本案作為「板橋府中美學示範基地」第一階段的工程之一，相信未來完工除了提供更加舒適的通行空間外，也讓當地發展更加迅速；期勉團隊持續努力，將新北市生活圈打造成更適宜居住、更便利的理想城市。