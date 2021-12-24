耶誕限定！鎮港園社大年度課程博覽會登場

鎮港園社大結合社區參與、復興國小一甲子、原住民文化等元素，將於12月25日下午1點半至5點，在復興國小校園內舉辦「鎮港同心圓･耶誕來復興」年度課程博覽會，邀請近30個社大班級及在地團體帶來豐富多元的展演、體驗、展示等活動。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-24 12:03:40
前鎮區復興國小於今年邁向60週年，而今年鎮港園社大也將成立3周年，兩校師生共同於復興校門口處設置「復興一甲子」路口意象，以學習、成長、互助等精神，同心協力打造學習家園，展開一場名符其實的在地文藝「復興」。
活動當天除社大師生帶來精彩的靜動態學習成果外，規劃十多個在地單位擺攤與民眾互動，現場還設有圖書館行動書車、師生美展、親子互動、原民文化等專區，適合全家大小、親朋好友一起來感受學習的樂趣，活動當天還有機會抽到社大學分費全免抵用券、羽蝶農場特製盆栽等限定獎品。
鎮港園社大主任吳季昕表示，鎮港園社區大學名稱由辦學區域前鎮、小港及林園三行政區之簡稱組成，代表著扎根每個辦學區的學習發展，而以台語發音有「正港圓」之意，意涵積極促進地方成為「真正圓滿生活的家園」。今年課程博覽會規模更甚以往，歡迎大家聖誕節這天，到復興國小感受終身學習的愉快。