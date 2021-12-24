是你嗎？找幸運中獎人 台南2間、台中1間開出頭獎未兌領
台彩今（24）日指出，有3筆大樂透頭獎即將到期，尋找幸運中獎人！分別是台南市安南區的「財神發公益彩券商行」和「錢來旺彩券行」各開出一注頭獎，每注分得獎金0.82億元。與台中市潭子區「鑫好運彩券行」開出的1億元頭獎。
記者許家禎/台北報導
2021-12-24 12:54:17
台彩指出，今年10月15日大樂透於台南市安南區的「財神發公益彩券商行」和「錢來旺彩券行」各開出一注頭獎，每注分得獎金0.82億元，該兩注頭獎的兌獎截止日為明（111）年1月17日，兩位中獎人皆尚未出面兌領。
另外，今年10月26日於台中市潭子區「鑫好運彩券行」開出的1億元頭獎，最後的領獎期限為明年1月26日，目前中獎人亦尚未現身。如逾前述領獎期限，獎金將全數充公，歸入公益盈餘。
台彩也提供該3筆待兌領頭獎的中獎彩券買法，台南市安南區「財神發公益彩券商行」所售出的中獎彩券是以自選方式，搭配多期投注，購買金額共1,000元；台南市安南區「錢來旺彩券行」賣出的中獎彩券也是自行選號，搭配多期投注，總購買金額2,000元。
台中市潭子區「鑫好運彩券行」所開出的1億元頭獎，則是電選一注50元即中獎。台灣彩券公司呼籲，今年9~10月份曾到過前述三家投注站買過彩券的民眾，不妨找找身邊的彩券，趕快把頭獎獎金帶回家。