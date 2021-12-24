COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／Curry飆8三分！狂砍46分　率勇士復仇灰熊奪2連勝

▲勇士主將Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士主將Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-12-24 13:35:05

金州勇士今日在主場面對曼菲斯灰熊，主將Stephen Curry手感不錯，投進8顆三分球、砍下全場最高的46分，帶領球隊以113:104復仇灰熊，拿下近期2連勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
最近幾次交手，勇士面對年輕氣盛的灰熊都討不了太多的便宜，而且對手最近勝多敗少、傷兵又陸續回歸，狀態正佳。反觀灣區因健康與安全協議，Andrew Wiggins和Jordan Poole兩名先發大將仍然無法上場。

此役上半場勇士也的確打得比較辛苦一些，在首節被對手轟下31分的情況下，半場打完暫時以52:53落後。下半場勇士提升進攻效率，也在三節打完後反超取得1分領先。

末節的決戰，勇士擺上Kevon Looney和Nemanja Bjelica的雙中鋒陣容，成功限制對手的進攻效率，讓灰熊接近6分鐘只得到4分，主場軍也一度領先到8分。不過接著灰熊打出一波9:2的反擊，迅速追近比分。

但就在關鍵時刻，角色球員站了出來，最後兩分鐘兩隊平手，Juan Toscano-Anderson轉身上籃得手，Gary Payton Jr命中空檔三分球，讓勇士重獲領先；接著Cuury在讀秒時刻突破包夾上籃，鎖定比賽勝利。

Curry這一場狀態不錯，22投13中、包括8顆三分球，狂砍46分，另外還有4助攻4籃板和2抄截；此役頂替上場的Paytonr投進4顆三分球，得到22分；Draymond Green攻下8分9助攻5籃板和3阻攻。

灰熊方面，剛回歸沒多久的新星Ja Morany，斬獲21分6助攻；J.Jackson Jr得到全隊次高的20分；二當家D.BrookS手感不佳，這一場僅有13分的進帳。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀