NBA／Curry飆8三分！狂砍46分　率勇士復仇灰熊奪2連勝

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此役上半場勇士也的確打得比較辛苦一些，在首節被對手轟下31分的情況下，半場打完暫時以52:53落後。下半場勇士提升進攻效率，也在三節打完後反超取得1分領先。
末節的決戰，勇士擺上Kevon Looney和Nemanja Bjelica的雙中鋒陣容，成功限制對手的進攻效率，讓灰熊接近6分鐘只得到4分，主場軍也一度領先到8分。不過接著灰熊打出一波9:2的反擊，迅速追近比分。
但就在關鍵時刻，角色球員站了出來，最後兩分鐘兩隊平手，Juan Toscano-Anderson轉身上籃得手，Gary Payton Jr命中空檔三分球，讓勇士重獲領先；接著Cuury在讀秒時刻突破包夾上籃，鎖定比賽勝利。
Curry這一場狀態不錯，22投13中、包括8顆三分球，狂砍46分，另外還有4助攻4籃板和2抄截；此役頂替上場的Paytonr投進4顆三分球，得到22分；Draymond Green攻下8分9助攻5籃板和3阻攻。
灰熊方面，剛回歸沒多久的新星Ja Morany，斬獲21分6助攻；J.Jackson Jr得到全隊次高的20分；二當家D.BrookS手感不佳，這一場僅有13分的進帳。