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民進黨修法強推竹竹合併 楊文科籲中央：懸崖勒馬

▲新竹縣長楊文科與即將上任新聞處長的莊淇銘對於執政黨著急修法合併，齊聲呼籲「懸崖勒馬」。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣長楊文科與即將上任新聞處長的莊淇銘對於執政黨著急修法合併，齊聲呼籲「懸崖勒馬」。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-12-24 13:14:40

新竹縣政府表示，執政黨力拚修地方制度法，強推竹竹合併升格！新竹縣長楊文科今(24)日在就職三周年記者會上再次重申，升格直轄市是很光榮的事，他很支持，但必須經過中央地方的良好溝通，由下而上來爭取，才會長治久安，著急地由上而下硬做，人民會不服氣，呼籲中央「懸崖勒馬，慎重考量！」

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楊文科致詞時表示，升格直轄市是光榮的事，升格牽涉許多問題，除了國土規劃、財政劃分等中央要檢討修正外，地方上議員未來選區改變、鄉鎮市長、代表會等都不必選了，所有的改變都必須要告訴民眾如何安排？未來辦公室設置在哪？種種變更都必須事先溝通安排好，適應期很重要，若急著做，大家無法接受。

楊文科強調，對於合併升格議題他表達很清楚，卻總是被部分人刻意斷章取義。他支持合併升格，但必須要好好溝通，討論怎樣是最好的方法？怎麼升格？要不要修法？要修的話怎麼修？以不修法的方式，以竹竹苗合併升格就能不修法，要不要考慮？這些都是要好好討論，綜合共識後給中央判斷審議，由下而上的方式，將來這個直轄市才會長治久安。由上而下硬做，人民一定會不服氣。

針對媒體詢問地方制度法修正草案在立法院付委，楊文科說，付委就是交由委員會討論，這個討論是非常重要的，不太理解執政黨為何這麼急急忙忙地進行，他希望執政黨能懸崖勒馬，慎重考量。

即將上任竹縣新聞處長的莊淇銘也回應合併升格議題，他批評執政黨「鴨霸」，修改地制法只是把條文中的「且」變成「或」，要升格是地方政府提出方案，議會通過送交中央專業審查，由下而上的，例如台南市，首次申請也沒過，彰化縣則早就提出，也沒有通過，那現在專業審查在哪裡？

莊淇銘批評：「不要為了一個人參選的機會，剝奪了很多人應有的工作權！」若執政黨是為了讓林智堅可以選，其實地制法條文未來改成「或」，澎湖縣十萬人也可以升格，基隆市也可以升格，新竹市這麼急著想升格，他們自己去寫計畫，經議會通過去申請升格就好，新竹市直接去升格就好，新竹縣慢慢談。

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