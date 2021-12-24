民進黨修法強推竹竹合併 楊文科籲中央：懸崖勒馬

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楊文科強調，對於合併升格議題他表達很清楚，卻總是被部分人刻意斷章取義。他支持合併升格，但必須要好好溝通，討論怎樣是最好的方法？怎麼升格？要不要修法？要修的話怎麼修？以不修法的方式，以竹竹苗合併升格就能不修法，要不要考慮？這些都是要好好討論，綜合共識後給中央判斷審議，由下而上的方式，將來這個直轄市才會長治久安。由上而下硬做，人民一定會不服氣。
針對媒體詢問地方制度法修正草案在立法院付委，楊文科說，付委就是交由委員會討論，這個討論是非常重要的，不太理解執政黨為何這麼急急忙忙地進行，他希望執政黨能懸崖勒馬，慎重考量。
即將上任竹縣新聞處長的莊淇銘也回應合併升格議題，他批評執政黨「鴨霸」，修改地制法只是把條文中的「且」變成「或」，要升格是地方政府提出方案，議會通過送交中央專業審查，由下而上的，例如台南市，首次申請也沒過，彰化縣則早就提出，也沒有通過，那現在專業審查在哪裡？
莊淇銘批評：「不要為了一個人參選的機會，剝奪了很多人應有的工作權！」若執政黨是為了讓林智堅可以選，其實地制法條文未來改成「或」，澎湖縣十萬人也可以升格，基隆市也可以升格，新竹市這麼急著想升格，他們自己去寫計畫，經議會通過去申請升格就好，新竹市直接去升格就好，新竹縣慢慢談。