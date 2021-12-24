中國太空科技全球第二　專家：偵察衛星對台國安威脅大

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蘇紫雲指出，中國的太空科技擁有完整的運作能力，包括發射、太空站、太空探索與衛星體系的組建等，比較弱是地面支援體系薄弱，主要是因為地緣政治影響受限，我國前邦交國吉里巴斯與中國復交，就是中國要在南太平洋有比較穩健的地面接收站。
蘇紫雲表示，依據「中國太空白皮書」指出，將在2025年時完成高分系列衛星系統的組建，至少在亞太地區30分鐘就能更新一次圖資，號稱能夠偵測連級部隊的行蹤，可進行戰場精密測繪、即時標定軍事佈署，這是中國衛星科技對國軍的新威脅，所以今年國防部投資1億元採購新偽裝網。另外，中國也可利用各類廣播通訊衛星，可傳播政戰宣傳內容，影響心防。
至於對美軍威脅，蘇紫雲表示，風雲系列海洋監測衛星透過可見光、海洋監測提高對美國航艦的即時定位能力，有機會建立較有效的擊殺鏈，將擊殺美軍航艦機會縮小到1小時之內。
根據國防部送交立院110年中共軍力報告書指出，中共持續部署高解析度及雷達偵照之軍事衛星，升級海航、空軍現役機型偵察設備性能，另運用遠程戰略無人機、新型情報機、電偵艦在台海周邊海域常態部署，藉由北斗衛星導航定位、數據鏈整合與信息化共享，建構全時域間監偵體系與共同作戰圖像，完備戰場情報及有效遂行戰區自動化聯戰指管。