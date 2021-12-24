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中國太空科技全球第二　專家：偵察衛星對台國安威脅大

▲中國長征二號運載火箭。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國長征二號運載火箭。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-24 17:10:25

有民眾昨（23）日晚在臉書「爆料公社」上傳影片，稱在台南西港目擊天空有拖著白煙的不明飛行物，疑似為中國從海南島發射的CZ-7A運載火箭飛行軌跡。對此，專家表示，中國太空科技發展全球第二，其中又以偵察衛星對我國家安全威脅最深，必須嚴加防範。

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國防智庫國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲指出，中共是全球第二大太空強國，擁有約420枚衛星，僅次於美國的近2900枚衛星，中國的太空科技具備橫跨軍事與商業能力，商業太空產值達8000億人民幣，能夠以商業支持軍用太空科技發展。

蘇紫雲指出，中國的太空科技擁有完整的運作能力，包括發射、太空站、太空探索與衛星體系的組建等，比較弱是地面支援體系薄弱，主要是因為地緣政治影響受限，我國前邦交國吉里巴斯與中國復交，就是中國要在南太平洋有比較穩健的地面接收站。

蘇紫雲表示，依據「中國太空白皮書」指出，將在2025年時完成高分系列衛星系統的組建，至少在亞太地區30分鐘就能更新一次圖資，號稱能夠偵測連級部隊的行蹤，可進行戰場精密測繪、即時標定軍事佈署，這是中國衛星科技對國軍的新威脅，所以今年國防部投資1億元採購新偽裝網。另外，中國也可利用各類廣播通訊衛星，可傳播政戰宣傳內容，影響心防。

至於對美軍威脅，蘇紫雲表示，風雲系列海洋監測衛星透過可見光、海洋監測提高對美國航艦的即時定位能力，有機會建立較有效的擊殺鏈，將擊殺美軍航艦機會縮小到1小時之內。

根據國防部送交立院110年中共軍力報告書指出，中共持續部署高解析度及雷達偵照之軍事衛星，升級海航、空軍現役機型偵察設備性能，另運用遠程戰略無人機、新型情報機、電偵艦在台海周邊海域常態部署，藉由北斗衛星導航定位、數據鏈整合與信息化共享，建構全時域間監偵體系與共同作戰圖像，完備戰場情報及有效遂行戰區自動化聯戰指管。


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