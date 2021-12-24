孔劉被裴斗娜嫌：話多超38　跑步機放房間「用來掛衣服」

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該劇角色的太空裝備笨重，裴斗娜透露整套衣服含鞋子、頭盔約10多公斤，演員背著它拍攝7個多月，「背那麼久的時間的話滿痛苦又很辛苦的，不管是男演員還是女演員，尤其是善映前輩真的....」，孔劉透露有人肩膀因此受傷，裴斗娜開玩笑表示肌肉變發達，也因為穿著太空衣消耗熱量大，孔劉自爆：「所以拍攝時會吃很多食物，我記得當時有變胖，像我的話因為有一些跑的動作，要做的動作比別人多，所以我記得穿著重的鞋子跑時不太俐落。」
問及拍攝前，演員有為走路方式及部位進行訓練？有無因為下工太累暴瘦？孔劉大笑：「原來是問有沒有累到馬上睡？我還以為是問我有沒有累到死掉！」裴斗娜透露大家都靠吃紓解壓力，更說：「我拍完後會做有氧運動再睡覺。」
豈料2人話匣子大開，孔劉先說：「妳很厲害耶！不愧是世界巨星，我真的有被嚇到，在現場身體很累，背了一整天的重物拍攝，很辛苦，但她晚餐吃得很節制，甚至在宿舍的房間內騎腳踏車運動，不間斷的自我管理，雖然看上去很沒有人情味，但令我刮目相看，難怪大家對裴斗娜讚不絕口，我真的很敬佩她。不是開玩笑的，我是真的敬佩她，她是會自我管理的人，太帥了。」裴斗娜禁不起孔劉的讚美，回應：「孔劉的房間裡也有有氧運動器材啊！有跑步機啊！」孔劉大笑表示：「我只是掛衣服在上面！」聊到一半2人才回過神說：「我們為什麼要講到這個！」
孔劉首次演出宇宙太空題材的作品，他對此主題不討厭但也沒喜歡，事前有為無重力、低重力等肢體動作與技術做研究、跟舞蹈老師學習，「這方面是很有趣的經驗」。裴斗娜表示有看相關風格的作品，孔劉突然插話：「邊騎腳踏車邊看！」孔劉跟導演也有推薦太空電影給裴斗娜，他笑說在月球走路「根本沒那麼帥」，因為是影集關係才有辦法美化，「你們應該也可以去找來看，實際上跑得動作是很好笑的，在月球表面上會東倒西歪！」
劇中，孔劉為了女兒接下特殊任務，現實生活中也會願意為人類挺身而出嗎？孔劉大嘆一口氣表示：「如果說到人類的生存就太宏偉了，老實說的話，像我在劇中飾演的韓隊長一樣，如果我有我自己的小孩，為了我自己的小孩，我應該會做這樣的選擇。」裴斗娜附和認同，願為親人犧牲奉獻，「如果他們幸福，如果他們需要，我應該會接下任務，但我不覺得自己能做出很了不起的事」。
孔劉出道20年首開設IG帳號，過往他表示會在意追蹤人數，但現在不熟悉操作，粉絲數就先擺一邊，「對於人數的多寡我是沒有概念的，因為沒有基準，因為身邊的人跟我說短時間內有很多人在關注，我才知道多少，之前根本不知道，追蹤數現在也不重要」，他也解釋開IG的理由：「因為每次我的生日還有這次20週年時，海外很多的粉絲都會寄祝賀的禮物、訊息給我，每當這時，因為沒有能和他們溝通的窗口感到愧疚，所以考慮很長的時間。今年是20週年，是以對很多海外粉絲表達感恩的心開設了IG帳號。」
《寧靜海》故事講述地球惡劣的環境與人性，彷彿世界末日來臨，問及孔劉、裴斗娜，若真的遇到世界末日，除了與家人相聚，還有未完成的事嗎？孔劉再次嘆氣說：「想做的事太多了...阿！我想到了！」裴斗娜問：「釣魚嗎？」孔劉笑回：「妳怎麼知道？如果明天世界末日，最後一次想到寬闊的海洋，不知道那時候還有沒有大海，就到大海中，心中沒有雜念，邊釣我的最後一條魚結束我的人生。反正是大家一起末日啊，就放空心思在大海漂流...離開。」裴斗娜透露也會發呆躺著、做喜歡的事情，孔劉就說：「那我會在船上跟妳視訊！」
孔劉跟裴斗娜是因《寧靜海》變熟，2人訪問中互動搞笑，彼此都能丟球接話、默契極佳，裴斗娜透露對孔劉的印象就是「比想像中調皮」，很愛逗人笑，「有時候很三八，很像女性朋友一樣很愛聊天，他講話很好笑，在拍攝現場只要一喊卡，我們就開始講一些有的沒的很愉快，是讓人很自在的朋友」，孔劉解釋：「調皮也是要合得來才能調皮的，我覺得我們是合得來的！合作時，也因為是同年，所以馬上就變得很熟。」他更稱讚她拍戲與私下的魅力不同，「是有反轉的美」，很開心能跟裴斗娜變成好朋友。《寧靜海》第一季共8集，12月24日下午四點在Netflix獨家上線。