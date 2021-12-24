英國外相譴責俄發表激進言論　稱讚烏克蘭展現克制

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美聯社報導，蒲亭在馬拉松式年終記者會上表示，俄羅斯與美國下月將在日內瓦舉行會談，他稱這是「正面之舉」，又說：「我們已經清楚且明確地讓他們知道，北約任何往東擴張的行為都讓人無法接受。」
莫斯科當局上週向西方提出全面性的安全要求，苛求北約不得吸收新成員，也要求美國不得在前蘇聯加盟共和國設置新基地。
蒲亭今天在記者會上憤怒地說：「是我們把飛彈放到美國邊界附近嗎？不是，是美國把飛彈擺到我們家，已經放在我們家門口了。要求別把攻擊武器系統放在我們家附近，難道是過分的要求嗎？」
法新社報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）發表聲明說：「我譴責克里姆林宮對烏克蘭與北約發表激進且具煽動性的言論。」
她也稱軍隊集結烏克蘭邊界與俄羅斯兼併的克里米亞「令人無法接受」。
特拉斯強調「北約是防衛聯盟」。她讚揚烏克蘭「在面對俄羅斯挑釁與激進行為時，展現令人稱讚的克制」。
特拉斯說，任何入侵行動將遭遇「強大力量」反制，包括我們與盟國協同祭出的制裁。
特拉斯說，俄羅斯解決問題的唯一方法是透過對話。她又說：「俄羅斯表示願意於明年1月參與會談，我樂見這樣的發展」。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1101224