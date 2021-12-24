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巷仔內／中國發展太空產業　拉攏吉里巴斯與台斷交

▲中國計畫2030年前建造永久太空站，地面的太空監控站相當重要。(圖／新華社)
▲中國計畫2030年前建造永久太空站，地面的太空監控站相當重要。(圖／新華社)

記者呂炯昌／特稿

2021-12-24 17:09:18｜2021-12-24 17:11:48

有民眾在台南西港目擊天空有拖著白煙的不明飛行物，軍事專家認為，這應該是中國從海南島發射的CZ-7A運載火箭飛行軌跡。中國太空產業年產值8000億元人民幣（約3.4兆新台幣），為了發展太空產業，甚至還拉攏南太平洋國家吉里巴斯，讓吉里巴斯與台灣斷交。

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由於地球是由西向東運轉，因此火箭發射方向若是向東，就可以利用地球本身自轉的速度使火箭迅速加速，減少燃料消耗，所以幾乎所有的火箭都是向東發射。另外，地球自轉時赤道的速度最快，達每秒465公尺，因此越靠近赤道發射，燃料損耗最少。中國在2014年建成海南島文昌火箭發射基地，就是中國離赤道最近的火箭發射基地。

在火箭發射過程中，需要監測站持續進行監控，中國雖然擁有完整的發射能力，但是與美俄等太空科技大國相較，中國一直欠缺地面監控站。中國曾於1997年於吉里巴斯的南塔拉瓦島（South Tarawa Island）上建造國外的首座太空監測站，這座太空監測站對於中國的神舟載人太空計畫，北斗衛星導航系統相當重要。

2003年吉里巴斯與中國斷交，吉國島上的太空監控站也被迫撤離，中方只好藉由調度「航天測量船」遠望三號、遠望五號、遠望六號，搭配中繼衛星天鏈一號02星，維持太平洋太空監測部分運作。中國預計在2030年建立永久太空站，以及送太空人登陸運月球，若欠缺固定監測站將對中國太空部署穩定性造成影響。中方估計，每發射一枚火箭升空就得派船到太平洋上監控，所需費用是陸地太空監測站的3倍之多。

為了孤立台灣國際生存空間、增強太空計畫發展，中國不斷利誘吉里巴斯與我國斷交，2019年9月20日吉里巴斯選擇與中國建交，未來中國若在吉里巴斯重新設置太空監測站，共軍戰略支援部隊的西安衛星測控中心將重返太平洋中線，可提升共軍太空部署穩定性，也可利用碟型天線監控1000公里外馬紹爾群島上的美軍，無疑將對美軍印太戰略部署造成壓力。

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