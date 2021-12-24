巷仔內／中國發展太空產業　拉攏吉里巴斯與台斷交

我是廣告 請繼續往下閱讀
在火箭發射過程中，需要監測站持續進行監控，中國雖然擁有完整的發射能力，但是與美俄等太空科技大國相較，中國一直欠缺地面監控站。中國曾於1997年於吉里巴斯的南塔拉瓦島（South Tarawa Island）上建造國外的首座太空監測站，這座太空監測站對於中國的神舟載人太空計畫，北斗衛星導航系統相當重要。
2003年吉里巴斯與中國斷交，吉國島上的太空監控站也被迫撤離，中方只好藉由調度「航天測量船」遠望三號、遠望五號、遠望六號，搭配中繼衛星天鏈一號02星，維持太平洋太空監測部分運作。中國預計在2030年建立永久太空站，以及送太空人登陸運月球，若欠缺固定監測站將對中國太空部署穩定性造成影響。中方估計，每發射一枚火箭升空就得派船到太平洋上監控，所需費用是陸地太空監測站的3倍之多。
為了孤立台灣國際生存空間、增強太空計畫發展，中國不斷利誘吉里巴斯與我國斷交，2019年9月20日吉里巴斯選擇與中國建交，未來中國若在吉里巴斯重新設置太空監測站，共軍戰略支援部隊的西安衛星測控中心將重返太平洋中線，可提升共軍太空部署穩定性，也可利用碟型天線監控1000公里外馬紹爾群島上的美軍，無疑將對美軍印太戰略部署造成壓力。