汪小菲就愛山東妞！新歡水蛇腰吸睛　曾陪張蘭同遊泰山

40歲的汪小菲新歡張穎穎曝光，對方年齡僅25歲，傳出祕戀約1年，如今全民皆狗仔的氛圍下，不只媒體拍到他帶張穎穎回家過夜，網友更抽絲剝繭，發現他們和張蘭9月同遊泰山，分別合影留念，在證據確鑿的狀態下，汪小菲卻堅不鬆口，還拿律師信威脅提告，慘被網友罵翻，不過也有人認為他可能怕婚內出軌，影響後續爭取孩子扶養權。





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▲汪小菲被爆和新歡張穎穎祕戀1年，9月還和張蘭同遊山東泰山。（圖／翻攝張蘭微博）

而張穎穎的背景被外界起底，她身高172公分、體重50公斤，畢業於北京電影學院，微博擁有124萬名粉絲，是一名剛竄起的演員，家境不錯，5歲時就開始學舞蹈，擅長古典舞、芭蕾舞、民族舞，但知名度跟大S完全無法可比，比較值得一提的是擁有一副水蛇腰，她在抖音上幾乎不間斷記錄纖腰曲線，沉迷於此無法自拔，以身材條件來說，略勝生了兩個孩子的大S。





▲25歲的演員張穎穎，知名度不高，但家境不錯。（圖／翻攝張穎穎微博）

▲張穎穎勤於健身、練舞蹈，擁有一副水蛇腰。（圖／翻攝張穎穎微博）

▲張穎穎經常記錄纖腰照片，似乎相當沉迷於自己的身材。（圖／翻攝張穎穎微博）

▲張穎穎腰部曲線相當性感。（圖／翻攝張穎穎微博）

她曾參演電視劇《我愛你這是最好的安排》、《閨蜜圈》、《許你春風野馬》等，但多為配角，還獲得山東省菏澤市首屆「牡丹形象大使」稱號，網友細數汪小菲的女人們，包括張雨綺、大S、張穎穎全都是祖籍山東，他9月還帶新歡和張蘭同遊，笑說「他到底多愛山東大妞」，可能避不了女強男弱的命運。疫情這兩年聚少離多，前夫汪小菲移情別戀，大S看得很開，大器表示：「對我來說都過去了，我珍惜當下，祝福小菲。」



