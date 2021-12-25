混血美女如何成慈禧身邊大紅人？晚清「德齡公主」傳奇

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長達6年的海外生活，對正在成長的德齡來說，影響無疑是巨大的。她不只學會了流利的外語，還精通多國國情，具有開闊的視野和淵博的學識，儼然成為一名有深度的知識女性，這主要來自國外的那些年，與各階層異國人士的廣泛接觸。有了這樣的背景，也注定了德齡的一生不會太過平凡。
1903年春天，裕庚因任期屆滿歸國，10多歲的德齡也和哥哥、妹妹及母親一起返回清朝。當時正值列強入侵，慈禧太后急缺能貼身輔佐她與各國使節、使節夫人打交道的人手，她從慶親王口中得知，裕庚的女兒們精通外語及西方禮儀，便立刻下旨，召見裕庚的夫人，帶著德齡、容齡姊妹入宮覲見，並將她們留下，擔任她的翻譯，位列紫禁城八大女官。
在清宮的2年，慈禧太后對她們的表現非常滿意，畢竟以前幾乎沒有誰能像德齡那樣，快速且精準的翻譯，幫助慈禧掌握訪客來意，這讓她在接待外國使臣時多了份安全感；對於幾乎不了解西方的慈禧，所提出許多古怪的問題，德齡也總能一一解答，讓慈禧覺得，實在難以離開這樣一位伶俐的女子。
不過，在清朝宮廷的時光，德齡越來越不快樂。保守而險惡的清宮，德齡2姊妹的存在顯得相當「突出」，滿心期盼能帶給中國新氣象的德齡，也是在這裡目睹清帝國如何走向衰亡。
自戊戌變法失敗後，光緒帝一直被慈禧太后幽禁在瀛台，對外則宣布皇帝生病，由太后訓政。面對年輕的光緒帝，德齡可以感受到他的抱負，以及他如何希望中國富強，使百姓過上安穩的日子。然而，光緒帝與慈禧太后之間矛盾太多，慈禧的專制、守舊，與光緒皇帝的開放、改革產生巨大碰撞，注定除弊革新的腳步會受到許多阻礙。
此外，德齡也在與慈禧的相處過程中，發現她經常會為了一些雞毛蒜皮的小事，嚴懲下人，手段殘忍，是受過西方文化薰陶的德齡難以接受的，讓她十分恐懼；而慈禧對梁啟超、康有為等人的嚴厲批評，也讓她明白，自己幾乎不可能說服慈禧，改變其腐朽的封建思想，接受改革維新，弄不好還將招致殺身之禍。
有關德齡離開清廷的原因和過程，有不只1種說法，但最為普遍的是1905年，德齡因為父親病重，暫時離開紫禁城去往上海；同年12月，裕庚病逝，之後，德齡便以「百日孝」為理由，再也沒有回去過慈禧身邊。
雖然關於公主的封號，外界普遍認為是德齡自己封的，或者只是筆名，方便她日後撰寫和推銷自己在清宮的所見所聞，也可能是在頭銜翻譯時產生的落差；畢竟她雖出身官宦之家，卻非皇族，也無可靠史料證實她曾破格被封為公主。但不可否認的是，中西方文化都游刃有餘的德齡，在風雨飄搖的晚清時代，中國遭西方侵略的環境下，確實是慈禧太后重要的膀臂。
離開宮廷後，德齡去了哪裡呢？她於1907年5月21日，與美國駐上海領事館副領事迪厄斯·懷特（Thaddeus C. White）結婚，為了紀念自己見證的中國歷史，德齡著手撰寫回憶錄和文學作品，1911年出版第1本英文回憶錄《清宮二年記》，以第一視角披露了許多慈禧及清宮的生活，聲名大噪；透過她，西方人得以一窺古老且神祕的中國。
除了她自己的寫作，後世也有一些關於她生平的翻拍作品，如2006年推出的29集古裝電視劇《德齡公主》。
1915年後，德齡隨夫遠赴美國，餘生幾乎都在那裏度過。可惜的是，德齡並不長壽，1944年11月的一天早晨，她因在加州遭遇車禍，重傷不治，享年59歲，這位「公主」的傳奇人生也就此畫下句點。