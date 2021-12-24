海神惡煞竟告宋生傷害！宋母：命都快沒了還不放過我們

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檢方下午說明時表示，3人原基於傷害犯意毆打宋姓大學生，但張嫌將被害人推倒在地後，竟朝他頭部猛踹，導致宋生頭骨破裂骨折、出血差點喪命，已構成殺人未遂之事實。
張嫌辯稱並未故意朝頭部踢，且兩人是互毆，還提告對方《傷害罪》。檢方以張嫌只是單一陳訴、沒提出相關診斷證明，且證人證詞及監視器畫面皆顯示被害人一開始就被架住、被打後倒在地上無法還手，對宋生不起訴處分。
宋母從檢察官口中得知兒子被告傷害時，「很訝異！已經把人打成這樣，命都快沒了，為什麼還不放過我們？還要營造互毆的假象！」她說張嫌一開始就要致人於死地，且犯後完全沒悔意，被帶到警局時還嗆聲坐兒子車的同學們，指如果在外面被他抓到，要把所有人打死。
宋母希望法官能繼續羈押被告，「如果放出來，自己要防範的範圍越廣，也會擔心這樣的事件重覆發生，對社會大眾而言是危險的存在。」
宋母表示，兒子被迫休學在家，目前精神狀況不好，自己很怕嫌犯若被輕縱，他更走不出來。「他還不太敢面對，對於案發的後半部仍是失憶狀況，晚上常睡不著或驚醒、還出現鬼剃頭圓形禿。」
她說母子倆現在避談這話題，但除了回診，兒子關在家裡不願意出去，「有點頹廢的感覺，偶爾在外吃飯像在吃戰鬥餐，吃完他就要趕快回家。」宋姓大學生平衡感仍不好、眼睛持續複斜視，宋母要關照兒子的心情，更怕官司有變化「我擔心畫面證據不是很足、對方律師不知會如何辯護。」