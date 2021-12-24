BTS SUGA打2劑疫苗還是確診！其他成員健康狀況曝光
南韓天團BTS防彈少年團日前赴美開唱，結束後隨即宣布休長假，7成員分開返韓，SUGA昨（23日）回國後立即做PCR篩檢，結果出爐確定中鏢。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-24 15:35:54｜2021-12-24 15:51:00
BTS公司發聲明，表示SUGA 23日入境韓國後做了PCR篩檢，今（24日）早上收到確診新冠肺炎通知，「SUGA在今年8月底完成了新冠肺炎疫苗的第二次接種，目前沒有特別症狀，正在根據防疫當局的方針在家治療」。
BTS日前赴美開唱、上節目受訪，工作結束後7位成員宣布放長假，其他成員陸續返韓，SUGA選擇在美度過，他23日出境美國前做過PCR篩檢，當時結果為陰性，入境後再接受篩檢中鏢。公司也透露，其他6位成員近期沒跟SUGA接觸。
※【NOWnews 今日新聞
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