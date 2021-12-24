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BTS SUGA打2劑疫苗還是確診！其他成員健康狀況曝光

▲BTS成員SUGA（右）確診。（圖／BTS Twitter）
▲BTS成員SUGA（右）確診。（圖／BTS Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-24 15:35:54｜2021-12-24 15:51:00

南韓天團BTS防彈少年團日前赴美開唱，結束後隨即宣布休長假，7成員分開返韓，SUGA昨（23日）回國後立即做PCR篩檢，結果出爐確定中鏢。

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▲SUGA（右二）接種2劑疫苗仍確診。（圖／BTS Twitter）
▲SUGA（右二）接種2劑疫苗仍確診。（圖／BTS Twitter）
BTS公司發聲明，表示SUGA 23日入境韓國後做了PCR篩檢，今（24日）早上收到確診新冠肺炎通知，「SUGA在今年8月底完成了新冠肺炎疫苗的第二次接種，目前沒有特別症狀，正在根據防疫當局的方針在家治療」。

BTS日前赴美開唱、上節目受訪，工作結束後7位成員宣布放長假，其他成員陸續返韓，SUGA選擇在美度過，他23日出境美國前做過PCR篩檢，當時結果為陰性，入境後再接受篩檢中鏢。公司也透露，其他6位成員近期沒跟SUGA接觸。

▲公司證實SUGA確診。（圖／WEVERSE）
▲公司證實SUGA確診。（圖／WEVERSE）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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