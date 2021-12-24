COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台南夜空不明飛行物　疑中國長征火箭「一箭雙星」發射

▲中國各型航天運載火箭列表。（圖／中國航天科技集團）
▲中國各型航天運載火箭列表。（圖／中國航天科技集團）

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-24 17:08:55｜2021-12-24 17:11:10

有民眾昨（23）日晚間在臉書「爆料公社」上傳影片，稱在台南西港目擊天空有拖著白煙的不明飛行物，軍事專家研判，可能為中國從海南島發射的長征7號 （CZ-7A）運載火箭的飛行軌跡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對民眾表示，在南台灣上空看到不明飛行物，前海軍新江軍艦艦長呂禮詩在臉書發文指出，昨晚6時12分，搭載試驗12號01、02衛星的中國CZ-7A運載火箭，在位於海南島的文昌航天發射場升空，正巧被中國民航機師在廣州空域拍攝下來；廣州看得到的CZ-7A運載火箭，在台南看得見嗎？他也提示指出，廣州與台南西港後營的緯度同樣都位於北緯23度。

國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲指出，中國的火箭發射能力，其載具依據酬載能力分為大、中、小三級。現役最新型的運載火箭主力包括「長征5號」為大型運載火箭，其直徑由3.35公尺提昇至5公尺，而運載能力為近地軌道（低軌）25公噸、同步軌道(高軌)則為14公噸。「長征6號」採同系列引擎，定位為小型運載火箭，可將1,000公斤酬載投射至太陽同步軌道，「長征7號」低軌運載能力為13.5噸，設計為中型運載火箭。 這三種等級的運載火箭預估可滿足20年代主要需求。

CZ-7為長征7號運載火箭的英文縮寫，是由中國航天科技集團公司研製的新一代中型液體燃料運載火箭。長征7號於2008年11月21日開始研發，可用於發射天舟號貨運飛船，用於太空站補給工作。

中國官媒新華社證實，由中國航天科技集團研製的長征7號改遙三火箭在中國文昌航天發射場點火升空。中國航天科技集團一院長征7號改火箭主任設計師魏遠明指出，這次火箭升空在有限的整流罩空間內容納了2顆衛星，由於「雙星」任務需要，長征7號改遙三火箭全長達60.7公尺，比年初發射的長征七號改遙二火箭高出了0.6公尺，是中國目前發射中的最大型火箭。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀