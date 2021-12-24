台南夜空不明飛行物　疑中國長征火箭「一箭雙星」發射

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國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲指出，中國的火箭發射能力，其載具依據酬載能力分為大、中、小三級。現役最新型的運載火箭主力包括「長征5號」為大型運載火箭，其直徑由3.35公尺提昇至5公尺，而運載能力為近地軌道（低軌）25公噸、同步軌道(高軌)則為14公噸。「長征6號」採同系列引擎，定位為小型運載火箭，可將1,000公斤酬載投射至太陽同步軌道，「長征7號」低軌運載能力為13.5噸，設計為中型運載火箭。 這三種等級的運載火箭預估可滿足20年代主要需求。
CZ-7為長征7號運載火箭的英文縮寫，是由中國航天科技集團公司研製的新一代中型液體燃料運載火箭。長征7號於2008年11月21日開始研發，可用於發射天舟號貨運飛船，用於太空站補給工作。
中國官媒新華社證實，由中國航天科技集團研製的長征7號改遙三火箭在中國文昌航天發射場點火升空。中國航天科技集團一院長征7號改火箭主任設計師魏遠明指出，這次火箭升空在有限的整流罩空間內容納了2顆衛星，由於「雙星」任務需要，長征7號改遙三火箭全長達60.7公尺，比年初發射的長征七號改遙二火箭高出了0.6公尺，是中國目前發射中的最大型火箭。