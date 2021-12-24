蕾神5連錘唯獨她被冷處理！徐若瑄再發聲：保持善良

婚前堪稱「演藝圈發電機」的徐若瑄（Vivian），婚後愛家、顧家的形象，被王力宏和李靚蕾的夫妻戰爭無辜波及，廣告代言、形象都受影響。蕾神昨天發布第5篇長文，將婚變暫畫句點後，徐若瑄也收拾好心情，今（24）日在IG發布限時動態，為好友吳子霏的電影《一杯熱奶茶的等待》宣傳，祝福粉絲有一個美好的平安夜，強調要「保持善良」。

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▲徐若瑄（左）衰捲王力宏的離婚風暴，還好有老公李雲峰力挺。（圖／記者林調遜攝）

徐若瑄衰捲他人的離婚風波，儘管發文者都未指名道姓，但李靚蕾嗆聲BY2成員Yumi、為黑人陳建州、范瑋琪澄清，唯獨對Vivian「冷處理」，不承認也不澄清，造成她在網路上被「社會性死亡」，身邊友人也噤聲不談，還好老公李雲峰力挺，跨海發律師信聲明要保護家人，讓徐若瑄在輿論上扳回一城。

徐若瑄繼3度發布發聲明，強調「沒有介入李王的婚姻」後，風波漸歇，今早她發布限時動態，為合作過影集《獵夢特工》的姊妹吳子霏，宣傳電影《一杯熱奶茶的等待》，稱讚電影名稱好溫暖，「祝福大家有一個美好的平安夜，保持善良」。

▲徐若瑄獻上聖誕祝福，要大家保持善良。（圖／翻攝徐若瑄IG）