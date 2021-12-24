火鍋控必朝聖！大港吃鍋「鍋王」出爐

眾所矚目的2021大港鍋王出爐了！高雄市政府觀光局「2021大港吃鍋」，今(24)日由評審長胡天蘭老師與觀光局長周玲妏親自揭曉，分別由「冬鄉小廚」及「老娘鍋」奪得「共鍋組」及「個人鍋組」大港鍋王殊榮。現場亦同時頒布「特優賞」及「美味賞」，肯定入圍第2階段評選的店家，帶民眾看到了高雄豐富多元的各式火鍋。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-24 17:02:56
「共鍋組」鍋王「冬鄉小廚」創店於1999年，源自祖籍遼寧的白家老奶奶精湛廚藝。致力傳承熱坑邊上的道地東北家鄉味，將北方美食巧妙融合眷村家常菜與御廚珍饌。強調純手工的製作程序，兼容細緻與灑脫的飲食風格，純手工的製作程序，讓食材呈現多層次豐富口感。
而9月甫開幕的「個人鍋組」鍋王「老娘鍋」，以黑馬之姿搶下個人組鍋王，但其家族已經營團膳40餘年，深知飲食業以健康、安全、衛生為首要，全系列湯底、醬汁皆親自調製，是媽媽照顧孩子的心情延伸。
觀光局長周玲妏表示，感謝高雄市的鍋物店家熱烈參與，邀請大家可以從今天開始，尋找大家心中理想的那一鍋，也希望高雄美味的鍋物店家們，明年能夠躍上《米其林指南》。
觀光局表示，目前中北部已有6家鍋物餐廳獲米其林指南推介餐廳，此次大港吃鍋活動的報名商店家，高雄可奪得必比登推介的鍋物餐廳應遠超過這個數字，提醒民眾可把握這次鍋物活動的機會先嚐為快，避免餐廳榮膺米其林光環後，大排長龍難以預約。