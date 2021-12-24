巷仔內／執政7週年　僅靠北市政績能讓柯文哲問鼎2024？

我是廣告 請繼續往下閱讀
再者，柯文哲雖然不同於一般政治人物，僅靠著個人的政治光環，不僅順利連任台北市長，更成立了台灣民眾黨，並以此挑戰總統大位。不過先不說當選總統，光是要參選總統，僅靠著個人魅力實在太薄弱，仍舊少不了地方基層勢力的支持。
民眾黨在地方勢力的部分捉襟見肘，是不爭的事實，雖然2022年民眾黨打算大舉投入地方縣市議員以及首長選戰，不過先不論能夠囊括多少地方議員席次，只剩下兩年多的時間，可以預見即使是在2024年總統大選前，仍舊無法撼動藍綠兩黨在地方基層的勢力版圖。
所以回過頭來講，2022年柯文哲卸任市長一職後，要如何延續自己的政治生命，甚至進而累積挑戰總統大位的本錢？
首先，投入台北市以外的縣市首長選戰，或許是一個不錯的做法。除了以首長的身份維持媒體曝光度外，更能將柯文哲自身的「台北經驗」延續至其他縣市，用行動說服全台灣的選民。也因此日前也曾傳出柯文哲可能投入高雄市長、甚至是桃園市長的打算。
不過這些消息最後都是曇花一現，原因在於地方首長與總統選戰相差兩年，因此若是首長要投入總統選戰，勢必得面對「當市長當到一半跑去選總統」的攻擊聲浪。也因為不願背負「落跑市長」的罵名，柯文哲在2020年總統大選時，就因此放棄投入選戰。
由於2022年後，柯文哲僅剩下台灣民眾黨主席身份，要深入基層爭取支持，下鄉「Long Stay」恐怕成了為數不多的出路之一。雖然柯文哲在全台灣都具有知名度，但多數民眾都是透過電視機或是網路認識他。而俗話說見面三分情，Long Stay深入地方與民眾搏感情，不僅能拉近自己與民眾間的支持，也更是以個人政治光環經營民眾黨的基層實力。
2024年總統選戰，可以說是柯文哲政治生涯最重要的一戰，是否能延續個人政治理念，甚至將自己一手創立的台灣民眾黨，一舉拉拔成執政黨，進而完成打破傳統藍綠政治版圖生態的目標，恐怕就取決於這一戰。也因此選戰來臨前的路該怎麼走，柯文哲勢必得提前做好妥善規劃。