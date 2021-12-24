手機不怕被查勤　蔡凡熙願為了女友「斷開舊愛」

蔡凡熙在《再說一次我願意》精心設計向瑤瑤求婚的計畫，終於迎來這美麗的一晚，還沒聽到女方說一聲我願意，卻意外陷入同一天的循環之中，而瑤瑤的一句：「我不要！」讓他每天一醒來就又回到求婚日，但重複的每一日並非沒有意義，他終於更深入理解瑤瑤內心的想法，也讓影迷可以見證這個大男孩進化為暖男的愛情成長攻略。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-24 17:50:42
《再說一次我願意》特地選在今（24）日聖誕夜公開終極版預告，盼粉絲能透過螢幕感受到男女主角暖心又甜蜜的戀情，尤其蔡凡熙在片中掏出真心追瑤瑤，更6度下跪拿出鑽戒向瑤瑤求婚。瑤瑤因種種理由拒絕蔡凡熙的求婚，其中一次恰好撞見蔡凡熙和前女友「見面」，蔡凡熙表示，現實中若女友介意，一定會和前女友斷聯，而且不介意女友檢查自己手機查勤。
蔡凡熙承認曾因忘記交往紀念日惹女友生氣，被逼問：「你知道今天什麼日子？」才驚覺還沒準備禮物，趕緊想辦法討對方開心，甚至不惜下跪求饒，「撒嬌、耍智障搞笑還跪地磕頭。」事後請吃飯、補買禮物才讓對方開心一些。蔡凡熙感嘆，過去常常不知道女方在想什麼，拍完該片終於體悟：「這次學到了，為什麼男生都覺得女生在想的事情都跟我們有關！」意外透露他個人在感情觀中的成長。