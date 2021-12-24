黃子佼形容力蕾風波如「人性疫情」 認了私下交流徐若瑄
王力宏、李靚蕾離婚大戰浮上檯面後，頻頻透過媒體當傳聲筒，周圍好友也陸續捲入風波，其中徐若瑄就被影射與王力宏有過不正當關係，儘管多次發出聲明駁斥，李靚蕾始終沒有替她澄清。而身為徐若瑄好友的黃子佼，今（24）日出席平安夜音樂會彩排時，表示事件爆發後，私下確實有聯繫徐若瑄做一些交流，不過聊的內容不多，畢竟自己仍屬於旁觀者，所以不會做過多的打擾、點到為止即可。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-24 18:46:18
黃子佼與小S曾在演藝圈愛得高調，不過後來卻因為曖昧曾寶儀，讓他被冠上劈腿男、渣男等罪名，當時還為此低潮過一陣子，如今羅志祥、王力宏等人也因分手前任，形象跌至谷底，讓黃子佼有感而發：「現在是社群時代，每個人都很容易發聲，甚至有很多人參戰，這樣會讓事情更複雜。」建議每個人在面對感情時，要試著讓自己回到愛的起點：「想想愛上他的那一刻，曾經這麼相愛，為什麼後來有一點狀況後，要變得短兵相接。」認為若大家都能願意回頭尋找感情的起點，事情或許就能往好的那面發展、更加圓滿。
至於王力宏離婚一事，黃子佼形容整個過程彷彿是「人性的疫情」，坦言解鈴還是需要繫鈴人，和老婆孟耿如私下沒有多聊。至於夫妻倆平時的生話習慣，黃子佼透露彼此不會刻意查看對方手機，金錢方面也不太會去計較，更沒有簽婚前協議書：「我們的基礎是努力朝永恆方面邁進，沒有針對這次的新聞多做思考，畢竟我們本來就有自己的相處模式。」也笑說自己稱不上「優質人夫」，僅只是新手奶爸。
黃子佼這次平安夜音樂會除了唱好歌、送耶誕禮、加碼送粉絲「玉米」之外，現場更無預警宣布將在明年3月26生日前夕，要辦人生第2場售票演唱會，當成是自己歌唱事業的里程碑之餘，更是獻給自己成為「50奶爸」前最好的生日禮物。