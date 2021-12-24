橋科啟動選地招商　陳其邁感謝選地廠商一起打世界杯

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蔡英文首先肯定陳其邁表示，一個計劃的成功需要有幾個要素，第一要有企圖心非常強且意志堅定的在地市長，這就是陳其邁；另外，行政院非常有效率的團隊也讓「橋科」計畫成功。
陳其邁也感慨的指出，之前很多議員認為要將土地徵收、環評以及建廠一起進行，將興建時間從6年縮短至3年是天方夜譚，但今天的動工典禮，證明高市府團隊跟廠商都有信心、決心，要打世界杯，要進軍國際市場。「謝謝你們相信我！」
陳其邁認為，他是所有努力中的人中最不重要的拼圖，他只是將所有人連結起來，而總統蔡英文一直都非常了解高科技產業的問題與需求，不僅解決投資障礙，吸引台商回流，也規劃整體產業佈局，包括科技廠美光承諾到台灣投資，則是看到我們行政部門的行政效率。
陳其邁也承諾，「會秉持著南部小孩的樸實、實在，認真做事情，不會亂講話，未來歲月跟所有廠商一起合作打世界杯，前進世界市場」，台灣的半導體是世界第一，精準醫療、航太也逐漸起飛，高雄也一定會跟橋科電動車廠商一起打世界杯，加上中央政府大力支持，選擇橋科絕對最正確，感謝總統蔡英文、行政團隊，以及選地的廠商，「我們一定會跟大家一起合作打拚」。
出席招商選地的20家大廠涵蓋半導體、電動車、航太、資通信及精準健康等產業，其中以半導體大廠包括日月光、鈦昇、上品、竑騰、華騰及新特，電動車則有鴻海、鴻華、順益及成大精機等產業都宣佈進軍橋科。