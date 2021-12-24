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就職滿7週年　林右昌強調：最後一年不是倒數

▲基隆市長林右昌今（24）日就職滿7週年，強調最後一年不是倒數，而是「基隆新時代的開始」。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌今（24）日就職滿7週年，強調最後一年不是倒數，而是「基隆新時代的開始」。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-12-24 19:25:08

基隆市長林右昌今（24）日就職滿7週年，除率領市府團隊與市民朋友在正濱漁會大樓，共同見證7年努力不懈的成果；也強調最後一年不是倒數，而是「基隆新時代的開始」。

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林右昌說，可能有人認為就職滿7週年後，每天都是倒數，但他要宣告「這是基隆新時代的開始」，過去7年市府團隊在資源匱乏的狀況下，「從零到有、從有到好」，化不可能為可能，每位市府同仁都是流血流汗又爆肝，7年的時間為基隆打下未來的基礎。

林右昌指出，他能夠在這7年來獲得這麼高的施政滿意度，要歸功於各級民代、市府同仁，他只是代表大家接受市民的肯定、期待與批評；今天的成績是倚靠有史以來最堅強的市府團隊，因此要將榮耀獻給所有基隆市民，並宣告這是基隆新的起點。

林右昌在就職週年活動中，也首度公開市府的新視覺logo，並解釋logo上的綠色代表山城、黃色象徵活力、中間的黑色是因為基隆過去盛產煤礦、紅色代表熱情、藍色則是基隆港與海洋，新的logo充滿躍動的意象；至於A city full of...，則是留給大家填上各自對這座城市的想像。

綜合發展處表示，此次就職週年活動以「光耀奇基 隆景再現」為主題，也為明年4月舉辦的城市博覽會打頭陣；舉辦7週年活動的正濱漁會大樓，是舊時代最重要的漁業行政中心，更是北台灣漁產業現代化的起點，歷經時代的更迭逐漸沒落。

正濱漁港的百年興衰，就像基隆這座城市的縮影，百年前，基隆是北台灣的首席商港，隨著全球化的激烈競爭，基隆市港漸漸失去競爭力；市府透過修復再利用漁會大樓，結合周邊彩色屋、八尺門、和平島考古遺址、和平島地質公園等景點，打造正濱漁港到和平島整體觀光廊帶，再現繁榮場景。
 

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