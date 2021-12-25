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內幕／公投台中3壞1好埋盧秀燕連任隱憂　接下來看這一役

▲台中公投結果，國民黨開票開的超難看，除公投綁大選外，全數不同意大於同意，衝擊台中市長盧秀燕連任選情。（圖／資料照片）
▲台中公投結果，國民黨開票開的超難看，除公投綁大選外，全數不同意大於同意，衝擊台中市長盧秀燕連任選情。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-12-25 15:00:00

國民黨公投慘敗，藍營內部把矛頭指向投票前未表態立場的新北市長侯友宜，不過，從公投結果來看，戰犯另有其人，台中市的公投結果是3好1壞，只有「公投綁大選」過關，國民黨內人士說，這為台中市長盧秀燕埋下了連任隱憂，若接下來中二立委補選，盧也沒有使勁全力，導致沒有過關，黑派屆時在縣市長選戰中也沒有必要相挺，恐讓台中成為2022年國民黨最可能丟掉的執政縣市。

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反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四等4項公投案，全數不同意大於同意，國民黨面對重大挫敗，其中新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕轄區內的投票結果，更成為各界焦點。

黨內人士指出，新北市部分，雖公投是3好1壞，除「重啟核四」外，其他都是同意大於不同意，看似侯友宜有守住公投結果，不過，由於公投結果，同意與不同意票落差不大，民進黨也是靠南票北送策略而成功。侯友宜身為全國最大票倉的新北市長，若能登高一呼，相信多催出1％的同意票並非難事，但侯友宜並未如此，對於公投整體結果難辭其咎。
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至於台中市部分，公投結果為「3壞1好」，除「公投綁大選」為同意票多於不同意票外，其他通通沒守住。黨內人士痛批，這代表盧秀燕完全沒有動員，台中市因中火深受空污所苦，無論是「珍愛藻礁」或「重啟核四」都與火力發電有關，台中是最有機會4項全過的，最後卻是這種結果，為盧秀燕連任埋下隱憂。

黨內人士說，台中本是搖擺區，盧秀燕應該有所警惕，接下來的中二立委補選，如果盧秀燕還是跟公投一樣，沒有使勁全力，屆時2022年縣市長選舉，台中黑派恐不會相挺，上次初選險輸盧秀燕的國民黨立委江啟臣也有很高的機率爭取代表國民黨參選，挑戰盧秀燕的連任之路。

就算沒有黨內派系的分裂以及黨內挑戰者的出現，黨內人士說，以盧秀燕在公投戰中的選票轉換率來看，顯見盧秀燕的支持度已經有了鬆動，台中有很多區域都是外來人口居多，要轉換成投票動能並非那麼容易，恐讓台中成為國民黨2022年最危險的一都。

至於藍營執政的宜蘭縣公投結果是4個不同意，藍營人士認為，這是因為核四所在地臨近宜蘭，核四牽動其他3案，導致投票率、表態率都很低，也無可厚非，目前也看不出民進黨有望推出有實力的宜蘭縣長候選人，林姿妙連任較無隱憂。

黨務人士強調，國民黨的縣市首長應該體認到，現在大家是命運共同體，站在同一艘船上，接下來的罷免案及中二立委補選，若全數失利，對縣市長選情的傷害會遠比對黨中央大得多。

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