基進黨批朱立倫選高雄　藍：隨假消息起舞、素質待提升

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李明璇指出，網傳朱立倫主席要選2022高雄市長，全是空穴來風，特定有心人士要帶風向罷了。如朱立倫主席今日發言，國民黨一定會派出最強、最合適的人選，不讓高雄的治安繼續惡化、不讓高雄的基礎建設繼續擺爛不作為、不讓高雄的空汙繼續殘害高雄市民的健康。
李明璇細數，朱立倫任桃園縣長和新北市長政績扎實，交通基礎建設三環三線，「幸福保衛站」讓數萬孩童，得到及時的急難救助，「新北耶誕城」更成為全台灣最有口碑的節慶活動。台灣基進黨既沒有民意基礎，又離人民太遙遠，自然看不到朱主席16年的地方施政成績。
李明璇指出，基進黨曾受到民意託付，給了基進黨一席珍貴的立法委員，結果陳柏惟竟然只會在立法院裡出洋相，除了在國會殿堂口出穢言，還提議「香港人來當兵」、「共軍潛艦挖沙埋伏」等笑話，果不其然，短短一年多的時間就遭到民意反噬，成為我國史上第一位被罷免的立法委員，還不懂得反省與珍惜公眾人物的發言權利。
李明璇說，台灣基進黨煽動族群仇恨，是全國公認的的民粹政黨，若想繼續參選台灣的民選公職，就該記取教訓、反省再出發，但台灣基進黨顯然沒有自知之明。若基進黨持續提出這種邏輯不通的論點，只想博眼球、蹭聲量，相信高雄市民也都會看在眼裡，不會將珍貴的選票託付給如此素質的候選人。