COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

張蘭隱瞞汪小菲出軌！親密鐵證流出　飆髒話問候別人媽媽

▲網友質疑張蘭（左圖右）早知兒子出軌，她卻爆氣罵網友。（圖／張穎穎、圈內妹妹微博）
▲網友質疑張蘭（左圖右）早知兒子出軌，她卻爆氣罵網友。（圖／張穎穎、圈內妹妹微博）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-24 20:32:24

大S跟汪小菲才剛離婚，汪小菲就被網友指控離婚前出軌，對象還是25歲女星張穎穎，汪小菲18日深夜發文否認喊告網友，豈料大陸狗仔今（24日）公開汪小菲外遇證據，他16日被拍到帶嫩妹回家，女生疑似就是緋聞對象張穎穎；網友更挖出張穎穎曾與汪媽張蘭出遊，所以張蘭早知兒子出軌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲張蘭暴怒嗆網友飆髒話。（圖／推理君江小宴微博）
▲張蘭暴怒嗆網友飆髒話。（圖／推理君江小宴微博）
汪小菲跟大S離婚，一舉一動備受關注，近日網友瘋傳汪小菲出軌，更秀出他跟張穎穎戴情侶項鍊、上酒吧的照片，甚至還在同一個房間開直播，不僅如此，更有張穎穎跟張蘭的出遊合照，網友指出2人同居已久，且張穎穎瘋狂逼迫汪小菲離婚，不然就要曝光汪小菲行徑。

汪小菲外遇傳得沸沸揚揚，他發文表示要告網友，先是被王思聰狠虧根本「死鴨子嘴硬」，大陸狗仔今早曝光汪小菲16日疑似帶緋聞對象張穎穎回家，3天就見面2次，在一起時間據悉超過1年，鐵證狠打汪小菲的臉。對於前夫找到第二春，大S向《NOWnews今日新聞》表示：「對我來說都過去了，我珍惜當下，祝福小菲。」

張蘭被傳「早知兒子出軌」，網友就詢問她：「到底張穎穎是誰？說一下吧！」豈料張蘭暴怒回覆飆髒話，甚至放話要找律師提告；部分網友相當心疼大S，喊話這對母子放過人家，「自己出軌還往人家身上潑髒水！」

▲汪小菲離婚前跟張穎穎交往的鐵證頻頻被網友翻出，包含戴情侶項鍊、張穎穎跟張蘭出遊照等。（圖／微博）
▲汪小菲離婚前跟張穎穎交往的鐵證頻頻被網友翻出，包含戴情侶項鍊、張穎穎跟張蘭出遊照等。（圖／微博）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀