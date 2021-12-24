張蘭隱瞞汪小菲出軌！親密鐵證流出 飆髒話問候別人媽媽
大S跟汪小菲才剛離婚，汪小菲就被網友指控離婚前出軌，對象還是25歲女星張穎穎，汪小菲18日深夜發文否認喊告網友，豈料大陸狗仔今（24日）公開汪小菲外遇證據，他16日被拍到帶嫩妹回家，女生疑似就是緋聞對象張穎穎；網友更挖出張穎穎曾與汪媽張蘭出遊，所以張蘭早知兒子出軌。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-24 20:32:24
汪小菲跟大S離婚，一舉一動備受關注，近日網友瘋傳汪小菲出軌，更秀出他跟張穎穎戴情侶項鍊、上酒吧的照片，甚至還在同一個房間開直播，不僅如此，更有張穎穎跟張蘭的出遊合照，網友指出2人同居已久，且張穎穎瘋狂逼迫汪小菲離婚，不然就要曝光汪小菲行徑。
汪小菲外遇傳得沸沸揚揚，他發文表示要告網友，先是被王思聰狠虧根本「死鴨子嘴硬」，大陸狗仔今早曝光汪小菲16日疑似帶緋聞對象張穎穎回家，3天就見面2次，在一起時間據悉超過1年，鐵證狠打汪小菲的臉。對於前夫找到第二春，大S向《NOWnews今日新聞》表示：「對我來說都過去了，我珍惜當下，祝福小菲。」
張蘭被傳「早知兒子出軌」，網友就詢問她：「到底張穎穎是誰？說一下吧！」豈料張蘭暴怒回覆飆髒話，甚至放話要找律師提告；部分網友相當心疼大S，喊話這對母子放過人家，「自己出軌還往人家身上潑髒水！」