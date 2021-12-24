「海豚步道」的快閃店啟動　史哲：每一家，我都推薦

「從今天起一路到明年燈會展期，愛河灣將會越來越熱鬧，大家應該會來很多次，每一次就挑一間店家來體驗一下吧！每一家，我都推薦。」高雄市副市長史哲開心的表示，今天開始，在高流的海音館大廳、「海豚步道」的快閃店家正式開門啟動了！這裡不僅是欣賞聖誕主燈的最強地點，也是聖誕跨年假期最棒的約會地點，當然在地青創台灣好店高流快閃更是不要錯過！
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-24 20:52:10
史哲表示，「海豚步道」的快閃店家今天正式啟動，他也把握時間來走一趟跟店家夥伴們感謝跟互動。史哲感恩的說，在後疫情時期，面對疫情的不穩定性，感謝高雄在地的青創店家、台灣好店，在此刻一起加入高雄流行音樂中心的行列，在聖誕、跨年、燈會期間一起服務來到愛河灣的朋友們。
首站史哲先來到進駐海音館大廳吧台的路人咖啡，2020年入選國外旅遊網站Big 7 Travel的台灣Top 25間咖啡館，名列第二的「路人咖啡」，在高雄已經有三家店，更是年輕朋友非常喜愛的咖啡店。耕豪老闆本身也是音樂人，是最後大浪的鼓手，從雲林來到高雄發展八年也正式入籍高雄，成為高雄人！跟耕豪聊了一下，在這座很有發揮空間的城市，可以讓年輕人來到這裡嘗試、發展創意，在這裡開闊出自己的一片天地。
大家很喜歡散步與騎腳踏車的「海豚步道」，伴隨夕陽以及愛河灣的碧波蕩漾，是高雄近年來最吸引人的景點之一，更是聖誕主燈的最佳觀賞地點與約會聖地！順著天空步道漫步，分別有「帕里帕里」、「沾먹고마시고韓式餐酒」、「福記親子餐酒」、「比爾比夫阿根廷燒肉」進駐在沿途的四隻海豚中，今天他每一家都體驗了一下！