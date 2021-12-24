8月男嬰癱軟「終身失明」　惡保母不當照顧下場出爐

台北市一名8個月大的男嬰，才送到蕭姓保母家8天，疑似因其不當照顧導致男嬰腦水腫併發癲癇、腦萎縮「終身失明」被起訴，但他否認犯行，也無和家屬達成和解，法院今（24）日審結，依業務過失罪嫌，判處蕭姓保母1年6月個月有期徒刑。
編輯中心／綜合報導
2021-12-24 21:29:45｜2021-12-24 21:34:22
據了解，這名蕭姓保母為領有合格證照，自2019年2月11日起，受到男嬰家屬委託照顧8個月大男嬰，但在2月20日下午，蕭姓保母在餵食男嬰時，男嬰往後仰倒撞到軟墊後，就開始哭鬧跟嘔吐，但保母卻沒有送醫，而家屬來接男嬰時，發現孩子全身軟趴趴，詢問後只得到「下午吃副食品有吐了一點」，但回家後仍叫不醒又四肢癱軟，才趕緊送醫。
醫院在腦部斷層中發現，男嬰是因頭部撞擊或搖晃讓腦部受重創，造成腦水腫併發癲癇、腦萎縮併發症，而會動作發展遲緩、終身失明。
男嬰母親心碎上網控訴保母，卻反遭提告妨礙名譽，心痛表示「我兒子未來都無法看見父母親的臉」；士林地院經審理後認為，蕭姓保母應多加照顧未滿10歲的幼嬰，避免頭部受傷，但明顯有疏失又沒有緊急送醫，而男嬰也因此事遭到嚴重視力損傷、鬥雞眼後遺症，還有癲癇、偏癱、發育遲緩之於身體有重大不治傷害，後續也有復健過程，加上保母否認犯行，也無和家屬達成和解，因此判定蕭姓保母業務過失致重傷罪，遭判1年6個月有期徒刑，可上訴。（編輯：林莞茜）