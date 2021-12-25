畢書盡當爸超車黃子佼　被逼問生子祕方羞答「私下說」

由黃子佼、Lulu（黃路梓茵）主持的東森綜合台節目《婚禮歌手》，為一對愛情長跑10年的新人獻唱，為了舉辦讓人永生難忘的婚禮，主持人特地邀請這兩年來好事不斷的實力派歌手畢書盡（Bii）擔任婚禮歌手，增添更多喜氣！身為婚姻前輩的Bii也給新人一些建言，黃子佼笑問：「那怎麼樣才能夠比較快有下一代呢？因為你手腳很快，甚至超我的車！」他羞回：「我待會私下再跟新郎說。」超真實反應笑翻全場。





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▲新人的媽媽（右二）頒給婚禮歌手畢書盡（左二）「最佳員工」榮耀。（圖／ 東森綜合台提供）

新婚夫妻決定攜手踏上幸福之路，黃子佼問及兩人感情保鮮的秘訣，新娘透露從高中與新郎認識至今，每天都會被溫馨接送下班（課），就連她大學時外宿在淡水，新郎仍會從中和騎車到淡水載她回台北的老家，接著再回到中和住處，總車程約三小時、十年來從不間斷，黃子佼聽完驚呼：「是真愛！我佩服，這真的是典範、模範。」但他也忍不住吐槽新郎：「你都沒有別的事忙？」新娘搶先老公回答：「沒有，我是他的唯一。」新郎也不忘補充新娘對他的好，兩人說著這十年來的點滴，幸福的氣氛羨煞在場所有人。





▲主持人黃子佼、LuLu讓畢書盡（右）確認新人的願望歌單。（圖／東森綜合台提供）

婚禮當天Bii就算戴了眼鏡、帽子和口罩，都難以藏住強烈的明星光環，為了不讓他的身分曝光，主持人安排他先扮演燈光助理協助打光，Lulu盛讚他：「但我覺得最亮的地方，是Bii臉上發出的偶像光芒！」怕氣場弱掉的她，說完還不忘幫自己補光，非常幽默。主持人正式拜訪新娘房時，Lulu就開始百般刁難偽燈光助理，甚至嫌棄他不會打光，惹Bii氣噗噗反嗆：「不是光的問題，是人！」開玩笑的相互鬥嘴，讓這場戲逐漸演不下去，Bii只好拿下口罩揭曉身分，新人雖被嚇得目瞪口呆，臉上仍是掩飾不住的開心笑容。本集精彩內容將在12月26日晚間10點東森綜合台播出，晚間11點也會在LINE TV播出。



