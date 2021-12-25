《全明星》進軍小巨蛋　江宏傑、錢薇娟加碼4賽事厮殺

拿下第56屆金鐘獎2項大獎的運動實境節目《全明星運動會》，開播至今第三季，每季都深受觀眾喜愛，為了讓粉絲現場感受熱血刺激的賽事，「季中賽」1月22日將移師至台北小巨蛋，開放觀眾入場。除了22位選手輪番上陣，比賽項目更加碼至四項，分別為「巧固球」、「躲避球」、「射箭」及「拔河」，保證讓大家熱血到翻。





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▲江宏傑領軍的紅隊，期盼第三季能扳回一城。（圖／好看娛樂提供）

▲錢薇娟帶領的藍隊，人氣非常高。（圖／好看娛樂提供）

紅藍領隊江宏傑、錢薇娟帶著新一代的怪物新人開戰「季中賽」，在許多觀眾的瘋狂敲碗下，火速開設官方IG，短時間內累積上萬粉絲追蹤。《全明星運動會》先前開放網友們投票「1/22季中賽該不該進小巨蛋」，投票結果得到網友壓倒性的贊成，對此，錢姊也說：「藝人以運動員的身分前進小巨蛋，這是一件非常榮耀的事。」





本次《全明星》開放觀眾入場感受季中賽的張力，賽事不僅被推進高規格小巨蛋，現場更邀請到《大嘻哈時代》高流量人氣歌手「Multiverse」、「POPO J」、「潤少」炸出超熱血饒舌，激勵選手、鼓舞士氣，讓現場觀眾享受賽事的同時，也能有聽覺和視覺上的的饗宴。





▲《全明星運動會》季中賽進軍小巨蛋，增加4場賽事增加刺激度。（圖／好看娛樂提供）

值得一提的是，邱勝翊、賀軍翔對於能前進小巨蛋抱著高的熱忱，幾次節目直播中都表明，「有機會前進巨蛋，必定要爭取」。不僅如此，兩位備受關注的星二代胡釋安和徐新洋出場參賽，也讓大家期待星爸胡瓜和徐乃麟兩位大哥是否會進小巨蛋為兒子加油。





《跨鏈科技「全明星運動會 巨蛋熱血演唱會」》





演出日期：2022年1月22日晚上19:00





演出地點：台北小巨蛋





開賣時間：2021年12月29日中午12點，購票請洽寬宏售票系統(www.kham.com.tw)、全國萊爾富、OK便利超商



