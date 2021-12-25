COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

暖心平安夜！女山友迷途困懸崖深處　玉山氣象站即刻救援

▲玉山氣象站昨（24）晚平安夜執行不尋常的特殊任務，協助附近一位迷途受困的女山友下山。（圖／翻攝自中央氣象局臉書）
▲玉山氣象站昨（24）晚平安夜執行不尋常的特殊任務，協助附近一位迷途受困的女山友下山。（圖／翻攝自中央氣象局臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-12-25 07:07:57

玉山氣象站昨（24）晚平安夜執行了一項不尋常的特殊任務，那就是協助附近迷途受困的女山友下山！一位林姓女山友在耶誕前夕攀登玉山北峰，不料迷途受困於玉山氣象站西側懸崖下方約落差300公尺深處，玉山氣象站獲報後派員出去救援，最終順利把她帶出懸崖，並提供保暖及熱食，平安度過溫馨的聖誕夜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲玉山氣象站昨（24）晚平安夜執行不尋常的特殊任務，協助附近一位迷途受困的女山友下山。（圖／翻攝自中央氣象局臉書）
▲玉山氣象站昨（24）晚平安夜執行不尋常的特殊任務，協助附近一位迷途受困的女山友下山。（圖／翻攝自中央氣象局臉書）
中央氣象局在臉書發文披露了這則小故事，於昨日下午接獲南投縣消防局通知，林姓女山友報案求助，經手機定位後，發現女山友受困在玉山氣象站西側懸崖下方約落差300公尺深處，於是玉山氣象站立即派出2位同仁吳金臺、方恩輝出發救援，還有1位李正紀技佐在懸崖邊做通訊聯繫。

▲玉山氣象站同仁帶領女山友慢慢安全的走出懸崖。（圖／翻攝自中央氣象局臉書）
▲玉山氣象站同仁帶領女山友慢慢安全的走出懸崖。（圖／翻攝自中央氣象局臉書）
順利與女山友接頭後，發現對方基本上就是體能透支，並無大礙，於是由同仁帶領女山友慢慢安全的走回玉山氣象站。不過回氣象站的路程是極陡峭危險的山壁，加上夜已降臨氣溫又極低，每一步都需謹慎小心慢慢行走。這一趟也並不容易，最終一行人順利平安回到玉山氣象站，旋即提供女山友保暖及熱食。

▲夜已降臨氣溫又極低，每一步都需謹慎小心慢慢行走。（圖／翻攝自中央氣象局臉書）
▲夜已降臨氣溫又極低，每一步都需謹慎小心慢慢行走。（圖／翻攝自中央氣象局臉書）
在這個平安夜裡，玉山氣象站貼心提供迷途山友一個平安又溫馨的聖誕夜，中央氣象局藉著這小故事祝福大家平平安安，也提醒民眾要注意未來幾天會越來越冷，記得做好保暖措施。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀