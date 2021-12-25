暖心平安夜！女山友迷途困懸崖深處 玉山氣象站即刻救援
玉山氣象站昨（24）晚平安夜執行了一項不尋常的特殊任務，那就是協助附近迷途受困的女山友下山！一位林姓女山友在耶誕前夕攀登玉山北峰，不料迷途受困於玉山氣象站西側懸崖下方約落差300公尺深處，玉山氣象站獲報後派員出去救援，最終順利把她帶出懸崖，並提供保暖及熱食，平安度過溫馨的聖誕夜。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 07:07:57
中央氣象局在臉書發文披露了這則小故事，於昨日下午接獲南投縣消防局通知，林姓女山友報案求助，經手機定位後，發現女山友受困在玉山氣象站西側懸崖下方約落差300公尺深處，於是玉山氣象站立即派出2位同仁吳金臺、方恩輝出發救援，還有1位李正紀技佐在懸崖邊做通訊聯繫。
順利與女山友接頭後，發現對方基本上就是體能透支，並無大礙，於是由同仁帶領女山友慢慢安全的走回玉山氣象站。不過回氣象站的路程是極陡峭危險的山壁，加上夜已降臨氣溫又極低，每一步都需謹慎小心慢慢行走。這一趟也並不容易，最終一行人順利平安回到玉山氣象站，旋即提供女山友保暖及熱食。
在這個平安夜裡，玉山氣象站貼心提供迷途山友一個平安又溫馨的聖誕夜，中央氣象局藉著這小故事祝福大家平平安安，也提醒民眾要注意未來幾天會越來越冷，記得做好保暖措施。（編輯：倪浩軒）