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蔡英文籲「寒暑假別太長」　小學老師嘆：教育非養成工人

▲總統蔡英文昨（24）呼籲加速人才培育，教育界可考慮不要有那麼長的寒、暑假。（圖／記者葉政勳攝，資料照片）
▲總統蔡英文昨（24）呼籲加速人才培育，教育界可考慮不要有那麼長的寒、暑假。（圖／記者葉政勳攝，資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-12-25 09:10:07

蔡英文總統昨（24）日出席台大「重點科技研究學院」的揭牌典禮，致詞時提到加速人才培育，教育界可考慮「不要有那麼長的寒、暑假」。一語引發外界熱議，對此，一位國小教師就高呼問題不在學生假期太長，連發長文回應蔡總統，直言「教育的意義是養成人才，不是養成工人！」

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國小教師唐宇新對於蔡總統「寒、暑假不要太長」的呼籲，在個人臉書發文分享個人於教育現場的觀察：

台灣的中小學學生「工時」超長

「老師，你知道我們工作時間比你長嗎？」、「因為我們放學後還有永寧在等著我們上一個小時！」這兩句話，是四年級的孩子在課堂上對著遠距的自學生說出來的心聲。學生在校的時間過長，是不爭的事實。以既有108課綱下的課程加上議題，學生在課間接觸的東西可說是目不暇給。

▲台北市9月中小學開學採「線上線下混合班」的決心不變，國小一、二年級以到校實體上課為主；圖為新北市國小學童實體上課的情形。（圖／新北市政府教育局提供）
▲唐宇新認為現在台灣中小學生的在校上課時間已經很長。（示意圖／新北市政府教育局提供）
過長的學習時間與無效學習的惡果循環

正式教師人數不足下，政府雖然有針對偏鄉修正約聘代理教師年限。只是，畢竟那只能算是在致命傷口貼一個ok繃止血的措施而已，並不是真正改善現境問題的好方法。教學現場最大的問題在於教師員額不穩定，真的得要認真思考蔡總統說的「假期過長」，究竟是什麼意義？

教育的意義是養成人才，不是養成工人

以總統的說法，台灣學生似乎因為假期過長而忽視學習，因此提倡彈性假期。不過這背後牽扯到的問題恐怕還包含了很多，其一就是教師的正式休假只有寒暑假，而實際上扣除假期與國定假日後大概只有21-24日的總假期。另外，彈性學制之外，又必須權衡教科書編排與課程總體計畫的安排。最後就是教育部制定出來的課綱與目標，可能在彈性假期中必須調整。在這些事情沒談好之前，教師們只是在工業3.0下做工人培訓的事情而已。

不是假期太長，而是白忙文化盛行

前陣子一位大學教授來訊時也指出一個問題，「學生上課沒什麼動力，寧可在小攤販打零工，也不願意認真思考課程可能改變他的人生些什麼」。白忙文化已經變成高教危機了，已經不是成立什麼科學學院可以彌補的事情了。

▲一名外送員在臉書社團分享自己日前遇過一張離譜的訂單，引起網友熱議。（示意圖／取自Pixabay）
▲唐宇新認為外送打零工風氣盛行，打工比在學校學習賺錢快，導致大學內的學習風氣低落。（示意圖／取自Pixabay）
數理工科興起，文史藝術逐漸退散

總統說到理工人才的重要，卻忽視了數、文、史、哲、藝文等方面人才養成。可能去年東奧台灣表現不錯，所以體育人才養成似乎達標。但沒人仔細看的是裡面一堆選手都是自學生。我們的義務與高等教育政策並沒有長程以養成人才為目標，而是以養成工廠需要的工人為目標時，我們的教育長程政策究竟剩下些什麼？（編輯：倪浩軒）


＊本文獲得唐宇新教師授權報導

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