祖克柏被封「年度惡人」！老牌雜誌批他：創世上最糟網站
知名社群網路平台臉書（Facebook），近期因操作元宇宙話題，討論度持續升溫，並將母公司改名為符合未來發展的「Meta」。不過，創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）卻遭美國老牌政論雜誌痛批「創造世界上最糟糕、最有害的網站」，還將他評為「年度惡人」（Scoundrel of the Year）。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-25 09:42:20
美國百年老牌雜誌《新共和》（The New Republic）的專欄作家羅斯（David Roth），本月22日發表1篇評論文章，題為「祖克柏獲選新共和2021年度惡人」，不但批評臉書是有史以來最糟的網站，還痛批祖克柏跟他的創作「有很多令人討厭的地方」。
羅斯指出，祖克柏缺乏遠見，沒有任何道德感或羞恥感，甚至製造出他本人都無法控制的東西，是個「假裝有遠見的樂觀主義者」，而臉書在許多方面都使世界變得更加愚蠢、醜陋、差勁，是個悲哀的網站。
文章繼續批評道，臉書不僅是個糟糕的網站，還是間願意隨時犯錯的公司，以撒謊來推進自己的目標，控訴祖克柏藉由創造「有史以來最糟糕網站」大發不義之財，並聲稱正常人不會有興趣了解祖克柏的元宇宙構想，也很難想像會有人選擇在1個說服他們祖父母「細菌致病論」是場騙局的網站中工作、生活。