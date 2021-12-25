前縣長逆風喊話「放過王力宏」！ 原因讓人恍然大悟

王力宏離婚被老婆李靚蕾痛揭召妓、約砲醜聞，震驚台灣演藝圈，女性群起撻伐痛罵渣男，沒有一位男性藝人敢為他說話，就怕戰火延燒到自己身上，高雄縣前縣長楊秋興卻在此刻跳出來逆風喊話，呼籲外界放過王力宏，不要窮追猛打，「畢竟他是一位有天份、有才華難得的優秀明星；不然的話用同樣標準，我看演藝圈都要關門了，政治圈也都要關門了吧！」





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▲王力宏往年1月都會舉辦福利秀，明年恐怕無法如期舉行。（圖／翻攝王力宏工作室微博）

有「政壇小巨人」之稱的楊秋興，24日在臉書發文感慨，兩岸媒體連續報導王力宏緋聞事件超過一個禮拜，幾乎毁了王的前途，他認為全世界演藝圈的八卦、緋聞都稀鬆平常，出污泥而不染的絕對是少數，甚至政治界從立法委員到地方各級民意代表，也都充滿了八卦及緋聞，「以我過去從政的經驗，男性立法委員有八卦、緋聞的應該高達8、9成吧！對政治人物的道德標準要求不是要更高嗎？」





楊秋興罕見挺身而出，為王力宏說話，網友評價兩極，有人稱讚他見義勇為，「縣長果然是我們南台灣小太陽，民意代表能像您清流的都消聲匿跡了」、「王力宏的家事佔了太多資源了，確實要反思台灣的媒體是否該採訪更多正面的事」；反對意見則認為「楊先生是鼓勵大家去亂搞嗎？」、「是在暗示新莊王小姐嗎？」還有網友提供王力宏解套之道，「那就是加入民進黨，網友都提供翻盤的方法了」。



