外資放假仍押寶新年行情　唯台股量能萎縮、指數高檔震盪

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PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，進入年底外資放假，台股整體量能萎縮，指數也在高檔震盪，但外資仍持續買超台股，反映出國際法人對於台股新年行情有所期待，進而帶動部分押寶買盤進場，且由於目前電子股已經回歸主流，電子指數佔成交值比重已維持在六成以上，當科技股有所表現時，則推升指數再上一層樓。
葉獻文分析，12月以來不論加權指數或是OTC指數漲幅皆超過3%，預期這波作夢行情在美股的加持之下，將延續至明年春節前，至於全年度漲幅來看，則是OTC表現略勝一籌，迄今上漲26.67%，加權指數同期漲幅為21.92%。
葉獻文進一步表示，根據統計，歷年台股元月的平均漲幅為12個月以來最高，平均達3.62%，且元月上漲機率亦將近六成之多，雖然目前指數再度來到萬八大關附近，為相對歷史高檔，不過在企業獲利支持、台灣經濟基本面續旺，加上部分產業明年的成長能見度仍高，特別是具有規格升級、題材性、前景能見度高的類股與個股，表現有望優於大盤走勢，不論科技或傳產皆有投資機會。
另外，葉獻文指出，消費性電子展(CES)即將於明年元月5日在美國拉斯維加斯登場，展覽期間所發表的新技術、新產品等有望成為元月的市場焦點，包括未來製造生產、自動駕駛技術、太空競爭等主題，都有望成為新的資金聚焦之處。