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尷尬！平安夜被民眾飆「迷因」粗口　拜登傻回：我同意

▲美國總統拜登與夫人吉兒，平安夜當晚接聽民眾熱線時，出現一小段意外插曲。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登與夫人吉兒，平安夜當晚接聽民眾熱線時，出現一小段意外插曲。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-25 10:38:43

美國總統拜登（Joe Biden）與夫人吉兒（Jill Biden），24日平安夜當晚接聽民眾熱線，希望營造親切互動的形象，中途卻出現意外插曲。其中1通電話快結束時，對話那頭的男子竟脫口出1句：「加油，布蘭登！（Let's Go Brandon!）」。乍聽之下有點無厘頭，但其實這是美國保守派近期興起的迷因口號，實際的意思是「XX的，喬．拜登！（Fxxk Joe Biden!）」。

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綜合外媒報導，拜登夫婦當晚接聽從奧勒岡州某個家庭打來的電話，談話將要結束時，拜登對著電話那頭祝賀，希望對方有個美好的耶誕節，沒想到該名自稱賈里德（Jared）的男子突然接著說，「我也希望你們有個美好的耶誕節。耶誕快樂。加油，布蘭登！」

對於男子的古怪問候，拜登則馬上回應道：「加油布蘭登，我同意」，接著就被掛斷電話，身旁的吉兒則疑似露出尷尬的笑容。

報導指出，「加油，布蘭登！」這句話其實源於2020年10月的一場納斯卡賽車（Nascar）賽事，美國《NBC》體育記者正在直播、採訪車手布蘭登．布朗（Brandon Brown）時，觀眾席傳來抗議拜登的辱罵聲「XX的，喬．拜登！（Fxxk Joe Biden!）」，記者卻向該名受訪車手說道：「你能聽到人群的呼喊吧，『加油，布蘭登！』」，結果就演變成反對者辱罵拜登的一種迷因嘲諷口號，在前總統川普（Donald Trump）的支持者中相當受歡迎。

有關來電者的意圖、拜登重複口號的原因尚不清楚，也不知曉吉兒是否因為聽懂口號的含義才露出尷尬笑容，所幸當天除了這通電話，其他部分都算正常，為白宮的平安夜畫下溫馨句點。


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