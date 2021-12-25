鹹酥雞攤為何中午不開？內行戳破「關鍵真相」：業界都懂
台灣在地小吃十分多樣，其中鹹酥雞炸起來香氣逼人，總是讓老饕們愛不釋手，且不論是當正餐或是宵夜都十分適合。不過，就有網友好奇詢問「為什麼鹽酥雞店都下午才開？」表示中午想吃點炸物卻找不到店面。問題一出，就引來內行人點出關鍵真相。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 10:46:56
原PO昨（24）日於PTT八卦板上發文，表示「又是一年一度的聖誕夜，大家今天中午都吃什麼阿？在這個特別的日子，肥肥我中午突然好想吃鹽酥雞」，但他透露，時常找不到中午也有營業的攤販，只好去連鎖速食店買些餐點果腹，讓他不解詢問「有沒有鹽酥雞中午不開的卦？」
問題曝光後，瞬間引起眾人熱議，「真的阿！炸雞店都下午兩點以後才開，不懂」、「為了保護你不會在公司被打，用心良苦」、「也有開早上的，不多」、「市場有早上就在賣的」、「我也超想中午吃鹹酥雞，苦無店面」。
其中就有人點出備料問題，直言「你是不是以為半夜有時間買料備料」、「備料時間很長」、「鹽酥雞感覺備料跟早餐店一樣麻煩」、「是不用時間備料膩」。
另外內行也點出，炸物攤主要是晚上至宵夜時段最吸引顧客上門，「早上有人會想吃鹹酥雞？」、「人家賣到半夜是不用睡覺逆」、「一大早要賣誰啊」、「因為要開到半夜，不然要24h膩」、「早上講求速度，忙著上班，沒時間等你炸」、「因為沒搞頭，連麥當勞這種24h的早上都不想賣炸物了，業界都懂」。（編輯：陳雅雲）